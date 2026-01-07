女檢洩密給詐團男友只「罰俸10月」 黃國昌批官官相護：法務部沒立場？

桃園地檢署女檢察官吳亞芝因將未公開的書類資料傳送給擔任詐團律師的男友朱一品，而朱一品又因捲入詐團律師案遭起訴，監察院因此彈劾吳亞芝，法務部也將她送交職務法庭議處。職務法庭審理後，去（2025）年12月26日判決罰俸10個月，金額約上百萬元。可上訴。針對此案，民眾黨立委黃國昌今（7）日質詢法務部政務次長徐錫祥時表示，國家打詐打這麼辛苦，卻出現檢察官洩密給詐團，結果桃園地檢署簽結，最後出來只罰俸，還讓她繼續當檢察官，「我是看不下去啦」。

黃國昌指出，我們國家要打詐，結果檢察官把「偵查中應秘密的事項」洩露給詐團的律師男友，然後，第一個時間桃園地檢署說「沒有影響到偵查，因為偵查已經終結」。黃國昌提到，他那個時候質詢了，桃園地檢署才匆匆地要分案偵辦，結果自己簽結，檢評會的協同意見看不下去，現在連懲戒法院也看不下去，懲戒法院直接在判決理由就直接寫了「洩露偵查中應祕密的事項」。

黃國昌質疑，現在法務部是要辦還是不要辦？還是尊重桃園地檢署簽的結果？「我上次問法務部長，他的答案讓我非常地驚訝，『尊重桃園地檢署簽的結果』，現在是檢察官洩密給詐團，然後官官相護，就這樣簽結，法務部也沒有態度、也沒有立場，是這樣嗎？」對此，法務部次長徐錫祥回應，他們已經發文給桃園地檢署，請他們依法裁處。

黃國昌提問，針對懲戒法院最後只罰錢了事，這樣的判決，法務部接下來有什麼相應的作為？徐錫祥答覆，對於懲戒法院的判決結果，會依法上訴。

黃國昌表示，希望上訴後能有不同結果，「要不然我們打詐打的這麼辛苦，檢察官洩密給詐團，結果自己人桃園地檢署簽結，最後出來只罰俸，還讓她繼續當檢察官，我是看不下去啦，希望這件事情法務部站穩立場，嚴肅的追究法律責任。」

