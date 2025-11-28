女檢洩密詐團律師男友 職務法庭12/26宣判、最重恐免職

桃園地檢署候補檢察官吳亞芝，涉嫌將未公開書類傳送給捲入「通靈律師」鄭鴻威詐團案的律師男友朱一品，遭監察院彈劾、法務部移送懲戒。職務法庭今（28）日辯論終結，吳亞芝辯稱與男友的LINE對話僅是生活分享，盼從輕處分申誡或罰款，法務部建議免除檢察官職務轉任檢察事務官，監察院則要求免除檢察官職務，全案將於12月26日宣判。

本案源於台北地檢署偵辦鄭鴻威等人涉嫌洩密給詐團，鄭被控派15名律師擔任詐團協助，其中律師朱一品遭爆女友吳亞芝幫他出謀策劃。根據監察院調查，吳亞芝在2022年7月8日、10月5日、2023年11月14日、12月5日以LINE傳送資料至與男友的聊天室內，另傳了3筆文書。監委認為依內政部警政署打詐儀表板數據，去年財損金額逾1332億元，司法人員居然涉詐團案，是社會難以容忍的事。

監察院代表項宗慈表示，朱一品將筆錄大要交給鄭鴻威，是因為鄭的「詐騙集團交接注意事項」有規定，目的是「監控車手有無供出上游」。項宗慈指出，朱一品的接案範圍多在台北、新竹、宜蘭，而鄭鴻威的律師事務所則是在台南，不可能「合辦」，臨訟杜撰之詞不足採信。監委認為吳亞芝身為檢察官，已知悉朱一品等人涉犯洩密、洗錢等罪，卻積極鼓勵朱搶接詐騙集團的案件，有礙社會觀感，違失重大。

職務法庭先前開庭時，法官曾當庭舉出吳亞芝和朱一品的對話，證明吳亞芝曾在簡訊向朱提到「都當車手頭了，有點腦袋」，朱則回應「我猜應該是羈押率高，因為漢生也被抱怨」。法官逼問「車手頭」是什麼意思，吳亞芝小聲表示，這應該是朱一品因為當事人在抱怨，才會有這樣的對話，「車手頭」指的應該是朱一品的當事人，但她「不太確定」是指陪偵案件還是指其他案件。

吳亞芝辯稱，如果朱一品有整理筆錄給鄭鴻威，應該是「合辦案件」正要接手，才提供給鄭，通常是同一被告的共同辯護人，她認為不會有問題。吳亞芝在庭上表示，2020年受訓時的群組是大家聊生活、律師執業瑣事，或請人幫忙代庭，並不是外傳的「派案群組」。參審員林三欽詢問吳亞芝，群組的性質可能質變，依她的敏感度，卻希望男友「打入詐騙圈」培養生意，她身為檢察官應該有所考慮，卻頻繁注意群組內的動態。吳亞芝解釋「打入詐騙圈」是她和男友的對話用語，用字遣詞不精確，她的目的是希望男友多接案，沒要他加入詐團。

桃園地檢署先前調查，吳亞芝是否違反個人資料保護法、洩密，以「簽結」收尾，引發「官官相護」之疑。合議庭法官林孟皇當庭質疑，完全不涉及刑法第132條「公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品」？何以檢察官評鑑委員會會有4人出具不同意見？代表法務部論告的調辦事主任檢察官蔡妍蓁尷尬地表示「尊重桃檢的調查」，審判長吳光釗表示，桃檢認為沒有刑事責任，職務法庭會自行判斷。

桃園地檢署也發布新聞稿澄清，經約談吳檢察官、比對相關卷證及就其同意提供之手機進行數位採證調查後，於民國113年5月31日完成調查，認吳檢察官有違檢察官職位尊嚴，及民眾對檢察官職務信任，有法官法第95條第2項之事由，即將全部卷證資料移付檢察官評鑑委員會個案評鑑，經該委員會評鑑認有懲戒之必要，而移送職務法庭審理中，本署均依法辦理，並無徇私迴護，特此說明。

