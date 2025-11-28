女檢洩密詐團律師男友 職務法庭12/26宣判、最重恐免職
桃園地檢署候補檢察官吳亞芝，涉嫌將未公開書類傳送給捲入「通靈律師」鄭鴻威詐團案的律師男友朱一品，遭監察院彈劾、法務部移送懲戒。職務法庭今（28）日辯論終結，吳亞芝辯稱與男友的LINE對話僅是生活分享，盼從輕處分申誡或罰款，法務部建議免除檢察官職務轉任檢察事務官，監察院則要求免除檢察官職務，全案將於12月26日宣判。
本案源於台北地檢署偵辦鄭鴻威等人涉嫌洩密給詐團，鄭被控派15名律師擔任詐團協助，其中律師朱一品遭爆女友吳亞芝幫他出謀策劃。根據監察院調查，吳亞芝在2022年7月8日、10月5日、2023年11月14日、12月5日以LINE傳送資料至與男友的聊天室內，另傳了3筆文書。監委認為依內政部警政署打詐儀表板數據，去年財損金額逾1332億元，司法人員居然涉詐團案，是社會難以容忍的事。
監察院代表項宗慈表示，朱一品將筆錄大要交給鄭鴻威，是因為鄭的「詐騙集團交接注意事項」有規定，目的是「監控車手有無供出上游」。項宗慈指出，朱一品的接案範圍多在台北、新竹、宜蘭，而鄭鴻威的律師事務所則是在台南，不可能「合辦」，臨訟杜撰之詞不足採信。監委認為吳亞芝身為檢察官，已知悉朱一品等人涉犯洩密、洗錢等罪，卻積極鼓勵朱搶接詐騙集團的案件，有礙社會觀感，違失重大。
職務法庭先前開庭時，法官曾當庭舉出吳亞芝和朱一品的對話，證明吳亞芝曾在簡訊向朱提到「都當車手頭了，有點腦袋」，朱則回應「我猜應該是羈押率高，因為漢生也被抱怨」。法官逼問「車手頭」是什麼意思，吳亞芝小聲表示，這應該是朱一品因為當事人在抱怨，才會有這樣的對話，「車手頭」指的應該是朱一品的當事人，但她「不太確定」是指陪偵案件還是指其他案件。
吳亞芝辯稱，如果朱一品有整理筆錄給鄭鴻威，應該是「合辦案件」正要接手，才提供給鄭，通常是同一被告的共同辯護人，她認為不會有問題。吳亞芝在庭上表示，2020年受訓時的群組是大家聊生活、律師執業瑣事，或請人幫忙代庭，並不是外傳的「派案群組」。參審員林三欽詢問吳亞芝，群組的性質可能質變，依她的敏感度，卻希望男友「打入詐騙圈」培養生意，她身為檢察官應該有所考慮，卻頻繁注意群組內的動態。吳亞芝解釋「打入詐騙圈」是她和男友的對話用語，用字遣詞不精確，她的目的是希望男友多接案，沒要他加入詐團。
桃園地檢署先前調查，吳亞芝是否違反個人資料保護法、洩密，以「簽結」收尾，引發「官官相護」之疑。合議庭法官林孟皇當庭質疑，完全不涉及刑法第132條「公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品」？何以檢察官評鑑委員會會有4人出具不同意見？代表法務部論告的調辦事主任檢察官蔡妍蓁尷尬地表示「尊重桃檢的調查」，審判長吳光釗表示，桃檢認為沒有刑事責任，職務法庭會自行判斷。
桃園地檢署也發布新聞稿澄清，經約談吳檢察官、比對相關卷證及就其同意提供之手機進行數位採證調查後，於民國113年5月31日完成調查，認吳檢察官有違檢察官職位尊嚴，及民眾對檢察官職務信任，有法官法第95條第2項之事由，即將全部卷證資料移付檢察官評鑑委員會個案評鑑，經該委員會評鑑認有懲戒之必要，而移送職務法庭審理中，本署均依法辦理，並無徇私迴護，特此說明。
延伸閱讀
彰化唾液快篩8天抓4毒駕 2印尼移工毒駕落網成首例
影/北市萬華蜘蛛人連續竊盜 失業廚師攀爬5樓外牆犯案
北港媽明北市萬華遶境蔣萬安接駕 警方沿途交管
其他人也在看
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 8 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑26日下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 13 小時前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 1 天前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 1 天前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 1 天前
《社會》竊密案 扣押羅唯仁房產股票數十億
【時報-台北電】台積電前資深副總經理羅唯仁疑涉竊取2奈米製程機密「帶槍投靠」競爭對手英特爾，雖英特爾聲明否認指控，但台灣高檢署智財分署檢察官經初步查證，認為羅唯仁竊走2奈米機密，涉犯《國家安全法》，將他列為被告偵辦，基於保全證據及日後追徵犯罪所得，26日指揮調查局新竹市調查站搜索羅男新竹縣、台北市住處，查扣電腦及隨身碟，並聲請扣押羅唯仁名下數十億元台積電股票及2處房產獲准。 據悉，由於羅已在10月初出境，因此檢方另對他實施「境管通報」，若接獲羅唯仁返台訊息，將持拘票赴機場拘提他到案。 台積電迄今未提刑事告訴，但《國安法》將半導體技術列為「國家核心關鍵技術」，嚴禁竊取或意圖在國外使用，違者將面臨嚴厲的刑罰。智財分署認為羅涉犯《國安法》，為非告訴乃論之罪，依法主動偵查。檢方因對羅實施搜索、扣押等強制處分，全案改分「偵字案」偵辦。 高檢署說，羅唯仁疑違反《國安法》、《營業祕密法》，智財分署11月18日剪報分「他字案」偵辦，經初步釐清案情，向智慧財產及商業法院聲請搜索票，26日下午指揮新竹市調查站搜索羅位於北市、竹縣2處住處，查扣電腦、隨身碟，將進行鑑識還原，釐清羅竊密過程及方式。檢察官26日時報資訊 ・ 14 小時前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
阿布達比「烏龍拘捕」！陳男12/3可返台 陳妻：警抓錯人
雲林一對陳姓夫妻，日前前往中東旅遊，丈夫 在『阿布達比』轉機時，卻被 當地5名武裝人員帶走，還失聯多天，妻子心急如焚，如今終於獲釋，但當事人 的護照行李 還是被扣押，目前陳先生能借宿在杜拜辦事處，但根據最新了解，這場拘捕案，竟然是誤會一場。 #中東#阿布達比#杜拜辦事處東森新聞影音 ・ 8 小時前
鼻酸！香港大火逾百人失聯 母親捧學士服畢照淚尋失聯學霸女兒
香港新界大埔宏福苑26日爆發五級大火，火勢一度失控並沿棚架迅速蔓延，截至28日清晨6時，這場香港近年最嚴重的住宅火災已奪走 94條人命，另有 76名傷者由消防處送醫，其中包括11名消防員。但更令人揪心的是，官方估計仍有 逾200名住戶下落不明，其中一名媽媽拿著女兒的學士畢業照在現場焦急尋人，希望早日找到女兒的下落！三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安
香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...華視 ・ 12 小時前
阿布達比「5警押走台灣人」！外交部出手了
[NOWnews今日新聞]台灣一對來自雲林的陳姓夫妻原計畫飛往土耳其伊斯坦堡遊玩，23日自桃園機場搭乘阿堤哈航空（EtihadAirways，EY）出發，卻在阿布達比轉機時突生變故。陳男於登機閘口通往...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台消防員看港惡火也絕望 嘆入火場「存活率低」
香港惡火帶走數十條生命，而這場夢魘卻驚人的與17年時的倫敦大火有許多相似之處，包括都是老屋和同為高樓住宅等等，而這次香港火警也帶走一位勇敢的消防員，但其實這樣的悲劇，新竹在去年的大火也曾上演過，當時也奪走兩條打火英雄的性命，所以當台灣消防員看到這次的香港大火也不免感到害怕，回到問題本身，如果住高樓遇上火警，其實應該遵守往下不往上原則，但若真的發現煙霧則應以水平方向撤離，存活機率最高。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
香港大火演藝圈活動喊卡 容祖兒《動物方城市2》首映緊急取消「心很痛」
香港新界大埔宏福苑於昨（26日）傳出的嚴重火警，已造成嚴重死傷，火勢迅速蔓延至鄰近7棟大廈，濃黑煙霧直竄天際，畫面怵目驚心。這場大火目前已知至少造成44人死亡、279人失蹤，並有1名英勇的消防人員殉職。儘管火勢已逐步受控，香港社會仍籠罩在沉痛與不安的氣氛之中。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
香港宏福苑大火26小時：不斷攀升的死亡數字，在希望和絕望中掙扎的親人
11月26日下午，香港大埔屋苑宏福苑發生五級火警，至今已造成至少94人死亡。這場大火在創下香港火災傷亡紀錄的同時，也留下了眾多悲傷的家庭。BBC NEWS 中文 ・ 8 小時前
香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方
這些人用行動撫慰災區！香港大埔宏福苑昨（26日）午後爆發超大規模火災，8棟住宅中竟有7棟陷入火海，現場爆炸聲不斷、黑煙直竄天際，震撼全港。目前已造成 55人死亡、72人受傷送醫，失聯人數近300名，災情仍持續擴大。然而，在滿目瘡痍的夜裡，避難所出現另一幕截然不同的景象——大量市民自發搬運物資到凌晨，溫暖的互助畫面感動無數網友：「香港，我真的好喜歡這個地方。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前