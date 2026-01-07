女檢陳舒怡被中共列「台獨打手幫兇」！偵辦多起共諜案 超狂背景一覽

政治中心／施郁韻報導

台灣高等檢察署檢察官陳舒怡（右）被中國列為「台獨打手幫兇」。（圖／翻攝自青年日報）

中國國台辦7日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，依法實施懲戒，陳舒怡超狂背景曝光。

法務部指出，台灣為民主法治國家，檢察官依法獨立執行職務，不受任何干涉。境外勢力企圖以政治術語、不實指控，甚至設立「檢舉郵箱」等惡質手段，干預台灣司法主權，此等片面宣稱對台灣之法律定位，對台灣不生任何效力。司法主權絕不容許外部勢力以任何方式恫嚇、威脅。

對此，法務部部長鄭銘謙表示，法務部堅定捍衛司法主權，嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，全力支持台灣司法官的公正執法，守護台灣的司法主權。

據《中時新聞網》報導，關於被中國列入台獨打手幫兇，陳舒怡表示「謝謝關心」，坦言感到意外、不清楚原因，「只是把檢察官的工作做好」。

陳舒怡目前任職台灣高等檢察署重大危害國家安全及社會秩序案件小組，並擔任國安案件督導小組執行秘書，負責全國共諜、國安案件統籌，是「檢察司三姐妹」之一。法務部新一波檢察長遴選作業，首波20名候選人名單出爐，陳舒怡也在名單中。

陳舒怡曾辦過重大案件，包括偵辦國民黨立委馬文君因涉洩漏國造潛艦機密「外患罪」案；承辦前立委張顯耀涉2022年選舉洩密「外患罪」案；偵辦民進黨前資深黨員黃取榮淪為共諜，涉不法獲利逾600萬元，遭依《國安法》起訴並求刑12年。



