女檢陳舒怡被列「台獨打手幫凶」 法務部：譴責恫嚇、司法主權不容侵犯

中共國台辦公布最新「台獨打手幫凶」名單，一共14人，當中包括台灣高等檢察署檢察官陳舒怡。對此法務部部長鄭銘謙正式作出回應，嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑。法務部常務次長黃謀信並列出三點聲明，表示已要求各地檢署，確保檢察官的人身安全。另法務部7日也正好公布了第一波報名檢察長遴選候選人名單，陳舒怡也在名單中。

法務部部長鄭銘謙嚴厲譴責恫嚇台灣司法官行徑。（圖／記者楊佩琪攝）

鄭銘謙表示，法務部堅定捍衛司法主權，嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，全力支持台灣司法官的公正執法，守護台灣的司法主權。

黃謀信則提出三點聲明，第一是台灣的司法主權絕不容侵犯。第二，檢察官依法追訴犯罪，執行法律，法務部絕對予以支持。第三，法務部也要求所屬各檢察署，確保檢察官的人身安全，對於如果有在地協力者涉及犯罪，也要予以嚴逞。

法務部7日上午公布第一批報名檢察長遴選名單，此次因士林地檢署鑑察長張云綺、台中地檢署檢察長張介欽都將屆滿任期，屏東地檢署檢察長陳盈錦將退休，新竹地檢署檢察長也出缺，因此進行人事調整。此次報名的檢察官共有20人，其中陳舒怡也在內。

