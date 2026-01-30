女權的法槌！遭控懷孕歧視還酸「成長的殘葉」...呂秋遠一審要賠60萬

律師林沄蓁。馮茵攝

知名律師呂秋遠讓實習律師林沄蓁懷孕，卻在對方表明不願墮胎後將其開除，林沄蓁為此向呂秋遠及其事務所求償100萬元，後林再控訴呂秋遠侵犯她的工作權、生育權；還在臉書PO文稱母女兩人是「阻礙成長的殘葉」，言語加深懷孕歧視，因此加碼求償50萬元，一共要呂秋遠賠150萬元。台北地院30日判決結果出爐，呂秋遠須賠償60萬元。

林沄蓁指控，2023年3月間到呂秋遠的事務所實習，呂主動追求，2人交往3個月後關係破局，卻意外發現自己懷孕，告訴呂秋遠後，對方卻要她「不用來上班」，讓她憤而對呂秋遠提損害賠償民事訴訟，向呂及其事務所求償100萬元，再向北市勞動局申訴呂秋遠的法律事務所涉及懷孕歧視。

廣告 廣告

勞動局介入調查後，去年9月27日依違反《性別平等工作法》開罰30萬元，台北律師職業工會也表明支持勞動部裁決，嚴厲譴責職場歧視。

北院去年11月14日開庭，林沄蓁在該次庭訊增加50萬元賠償，她表示，呂秋遠在她懷孕後不斷傳訊約她出來說服趕快墮胎，不然工作就會受影響，她已經在庭訊時已經向法院秀出錄音檔、對話紀錄等證據。

加碼50萬求償部分，林沄蓁說，國慶日前一天，呂秋遠在臉書文章稱母女2人是「阻礙成長的殘葉」，這部分已是懷孕歧視損害的擴張，因此加碼50萬元損害賠償。



回到原文

更多鏡報報導

國訓中心教練「手插女友喉嚨」害咳血 被害人身分曝...歌唱生涯毀

遭斷言「快死了」氣炸動手！《艋舺》刺青師曝衝突始末 慶幸轉院救命：否則後果難料

沒給自己留後路！張文墜樓前「1關鍵動作」 北檢認證死因：自殺

已婚正妹老師不倫12歲學生！「懷孕生子」DNA鑑定曝光震驚校方...本人全說了