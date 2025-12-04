《女歌四十．聲聲不息》 12/9中山堂登場

記者劉昕翊／臺北報導

創團40週年的「台北市婦女合唱團」將於12月9日晚間7時30分在臺北市中山堂中正廳舉行《女歌四十．聲聲不息》音樂會，邀請新加坡知名合唱指揮桂乃舜（Nelson Kwei）擔任客席指揮，不僅選唱多首當代合唱作品，更世界首演桂乃舜親自編曲及指揮的〈農歌〉，多元展現臺灣女聲合唱的多元豐沛與藝術高度。

「台北市婦女合唱團」從臺灣出發、躍上國際舞臺，特別於創團40週年規劃《女歌四十．聲聲不息》音樂會，節目精采豐富，選唱歌曲涵蓋歐美語系、亞洲各國特色民謠、新加坡與臺灣之新創女聲合唱作品，並邀請新加坡指揮桂乃舜客席領軍，盼織多元女聲新篇章。

廣告 廣告

新加坡首席合唱指揮家桂乃舜是享譽國際的指揮家、講師、國際合唱比賽評審、編曲家和聲樂指導，所指揮的合唱團多次獲得世界級最重要的冠軍大獎，雙手揮出超過一百多項國際金獎；此次攜手「台北市婦女合唱團」，特別將2首兒時常唱且熟悉的歌曲〈農家好〉和〈鋤頭歌〉，重新編曲寫成〈農歌〉一作；桂乃舜表示，這個特別的改編版本，是專為「台北市婦女合唱團」40週年音樂會所創作的，他十分期待〈農歌〉的世界首演，這是獻給其的一份音樂禮讚。

「台北愛樂文教基金會」指出，踏入創團40年的重要時刻，「台北市婦女合唱團」及常任指揮張維君以《女歌四十．聲聲不息》向一路同行的聽眾致敬，也以全新的當代曲目與世界首演作品，展現持續創新與拓展的藝術視野，此場音樂會不僅回望團史，更象徵邁向未來的嶄新起點，邀請社會各界與喜愛合唱藝術的朋友一同走進中山堂，共同見證女聲合唱在臺灣的持續綻放與無限可能。