女歌手「跨年送200隻Labubu」 曝搶到秘訣：命運知道

Mavis瑪菲司剛推出新單曲〈My Love〉，今年跨年將在台中陪粉絲跨年，她準備了200隻紅遍全球的Labubu要送台中麗寶與水湳中央公園兩場跨年現場的觀眾，她笑說：「我運氣非常好，搶到200隻，希望把這份好運傳遞給一起跨年的觀眾，在新的一年為大家帶來幸福快樂。」

Mavis瑪菲司。（圖／三立）

Mavis瑪菲司首度跨年趕場，31日當天將連續在台中麗寶與水湳中央公園登台演出，除了帶來全新單曲〈Martini〉與〈MONEY BACK〉的全球首唱，也將在兩場活動中各送出100隻Labubu。她直言選擇這個禮物的原因很單純：「想在年末多帶給大家一些歡樂，看到Labubu大笑調皮的表情，就會想在新的一年繼續把快樂傳遞出去。」她的辦公室裡還擺著一隻大型展示款，「工作很忙的時候看他一眼，疲憊感會瞬間消失。」確認跨年演出邀約後，她除了勤練歌舞，也第一時間著手準備要送出的禮物，「可能是命運知道我想回饋的心意，所以讓我運氣很好，順利搶到200隻。」

除了跨年舞台動向備受關注，Mavis瑪菲司近期也因〈My Love〉MV邀請韓國男神崔振赫跨刀演出引發話題。未來是否還有新的跨國合作？她賣了個關子表示：「陸續有很多精彩合作正在規劃中，很可能新年一開始就會公布一個大消息。」

回顧2025年，Mavis瑪菲司形容自己做過最有勇氣的決定，是在忙碌生活中迎來家中新成員，讓一兒兩女的家庭多了更多笑聲，也成為她繼續前進的動力。她期待2026年無論是音樂、電影或其他作品，都能持續突破自己。跨年趕場當天，她也會隨身帶著全家福照片，在緊張時刻拿出來看看，替自己穩定心情。

而每年麗寶跨年的另一大亮點，則是壓軸煙火秀。今年300秒跨年煙火以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，結合全台最大的「天空之夢」摩天輪燈光秀，高空花束齊放、金銀流星垂落，光束如奔馳的馬匹劃過夜空，在層層交織的光影中，陪伴全場觀眾迎接2026年的第一秒。