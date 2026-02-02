女歌手在家熟睡被蛇咬身亡！友指缺血清 醫院聲明還原真相

奈及利亞女歌手恩旺格內在家被蛇咬傷，最後送醫仍回天乏術。圖／翻攝自X

奈及利亞一名將踏上璀璨星途的26歲新秀女歌手恩旺格內（Ifunanya Nwangene），準備在2026年舉辦她的首場個人演唱會之際，在1月31日的家中不幸被蛇咬傷，緊急送醫最終仍不治身亡，而她的死訊也震撼了當地演藝圈。

綜合媒體報導，死者的友人歐賓納（Hillary Obinna）向《BBC》透露，恩旺格內當時正在住處睡覺，突然被蛇咬醒，便緊急送醫。根據社群網路流傳的影片顯示，捕蛇人從她的住處抓出一條眼鏡蛇；她的友人則聲稱，事後屋內又被發現有第二條蛇。

恩旺格內被咬後意識清楚，向附近診所求醫，但沒有抗蛇毒血清而轉往大醫院求助。與她有合作關係的音樂總監埃祖格武（Sam Ezugwu）表示，得知消息後趕往醫院，這時發現她的狀況緊急，呼吸困難已無法說話，只能用手勢來回應，而醫院也缺乏她所需的血清，因此他四處尋找血清，返回時她已回天乏術。

不過，醫院對於缺乏血清一事做出回應，聲明這樣的說法「毫無根據，不符合實際狀況」，表示已提供一系列及時的適當治療，當中就包含注射蛇毒血清，但恩旺格內因出現嚴重併發症，病情突然惡化，醫護人員「未能將其救活」。

據了解，恩旺格內也是一名建築師，在2021年參加《奈及利亞好聲音》（The Voice Nigeria）而走紅。埃祖格武表示，她是一顆「冉冉升起的新星」，原本計劃在今年舉辦她的首場個人演唱會，沒想到因意外猝逝；歐賓納則形容她是「一個非常棒的女孩，她很謙遜，非常聰明，也很有才華」；而她的死訊也讓粉絲及同行在網路上哀悼，也對奈及利亞國內的醫療狀況感到憤慨，認為這是可以被避免的悲劇。



