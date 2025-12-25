女歌手才剛當媽！震撼張文殘忍行徑心碎了 唱到一半忍不住問世界怎麼了

記者鄭尹翔／台北報導

鄭雙雙今年八月產下寶寶，感慨社會事件。（圖／北流提供）

臺北流行音樂中心冬季活動「北流耶誕小鎮」日前熱鬧登場，其中主活動「耶誕音樂嘉年華」匯集多組音樂人演出，吸引大量民眾共襄盛舉。而在眾多卡司之中，近期才升格為人母的音樂人 SherryZ 鄭雙雙，在舞台上的一番真情告白，引起現場與網友高度共鳴。

北流「耶誕小鎮」連兩週盛大舉辦。（圖／北流提供）

鄭雙雙日前才生下寶寶，正處於人生全新階段，卻也在近期社會事件的衝擊下，感到格外沉重。她在北流舞台上坦言，近日接連發生的社會案件，讓人感受到突如其來、毫無預警的殘忍與混亂，忍不住在心中反問：「這個世界到底是怎麼了？」相關發言也被解讀為對張文案等社會事件的深切感慨。

站在耶誕節前夕的舞台上，鄭雙雙語氣溫柔卻堅定地表示，正因為世界充滿不安與撕裂，更希望大家不要放棄相信愛與關懷。她鼓勵觀眾，在年末時刻回頭看看身邊仍然存在的溫暖，「也許有人曾在你最低潮的時候陪著你，一起謝謝那些一直在身邊的人，也謝謝今年真的很努力撐過來的自己。」

隨後，鄭雙雙演唱歌曲〈Time〉，並帶領全場觀眾拍手合唱，完成她心中「大家一起唱歌」的耶誕願望，現場氣氛溫暖而真誠。她的演出不僅展現身為創作者的情感厚度，也流露出成為母親後，對世界與未來更深層的關懷。

同場演出的還包括鄭宜農，兩人合體演唱北流五週年音樂共創歌曲〈Right Here〉，為耶誕夜晚留下動人時刻。活動期間，「北流耶誕小鎮」以音樂、市集與多元互動，替城市年末注入療癒力量，而鄭雙雙在舞台上的真情流露，也成為本屆活動最令人印象深刻的畫面之一。

