女歌手曝父親猝世 一夕之間被迫成長陷低潮吐心聲

JOYCE就以斯日前舉辦小型聽歌會。（放飛音樂提供）

女歌手JOYCE就以斯推出首張創作專輯《才華換桃花 Talent Flower》。這張歷時一年半打磨的專輯，記錄她這段日子人生中的劇烈轉折，自曝感情狀態終於脫離「母胎單身」；也在同時期與父親道別，讓她一夕之間被迫成長。

她歌曲〈都是weather你〉累積超過四百萬觀看，JOYCE就以斯推出人生個人首張專輯，專輯名稱源於創作歌手Andrㄧ句在她社群貼文的留言，直言她是把「桃花拿去換才華的『狠人』！」，JOYCE就以斯才驚覺自己確實把談戀愛的時間幾乎投入創作，於是索性把自己封為「把桃花換成才華的純愛戰士」，也為這張作品的概念理出頭緒。

廣告 廣告

作品發行前夕，JOYCE就以斯也舉辦小型聽歌會，她甚至親手製作簡報，將一年半的創作歷程重新整理，向大家呈現專輯的概念、成長脈絡與每首歌曲的靈感來源。活動開始前，她坦言既興奮又緊張，笑說：「感覺好像在做大學期末報告！」她分享這段日子經歷了人生幾個重要事件包括踏入一段甜蜜的感情關係，之後又面對了父親的猝然離世。

劇烈的情緒落差讓她重新思考創作的意義，向來散發明亮能量的JOYCE 就以斯也在這段旅程學會接受「難過也沒關係」，坦然面對脆弱，寫下更多能在低潮時安慰自己的歌曲。談起戀愛話題，她則自曝，其實曾一度苦惱要如何向大家公布自己不再是「母胎單」：「最後決定還是用我最熟悉的方式，用音樂告訴大家。」

更多中時新聞網報導

足球》陳柏良明年引退 改變台足請益周董

NBA》快艇砍保羅除內訌 灰狼尋回銳爪

Jessica看排水孔落髮喊「難過」