女歌手疑遭初戀情人「設局」抓姦 原配求償百萬遭法院駁回

知名台語女歌手去年捲入一場「抓姦」糾紛，她與初戀情人吳男前往墾丁夏都沙灘酒店散心，卻被吳男妻子王女求償新台幣 100 萬元。女歌手事後懷疑自己遭設局「仙人跳」拒絕付款。全案經苗栗地方法院民事庭審理，法官認為女歌手確實遭受脅迫，並對吳男的行為提出質疑，最終駁回王女的求償請求，全案仍可上訴。

據了解，女歌手出道20逾年，自承潔身自愛、無任何緋聞，去年 4 月間，她與高中時期的初戀情人吳姓男子重逢。吳男得知女歌手想赴南部散心，便自告奮勇開車載她前往墾丁，兩人雖同宿一房，但女歌手強調兩人並無發生逾越關係的行為，且主觀上認為吳男已離婚。

不料，隔天吳男的王姓妻子竟糾眾前往飯店「抓姦」，儘管警方到場並未查獲通姦事實，但王女當場利用人數優勢，以恐嚇威脅散布不實影片的強制手段，逼迫女歌手簽下和解書及 100 萬元本票。女歌手雖被迫簽立，但事後拒絕付款，並於同月寄出存證信函撤銷受脅迫所簽立的文書。

法官審理後認為，和解書僅要求女歌手一人賠償，而吳男無需賠償，加上事發時吳男竟毫無阻攔讓妻子等人進入房間，其後又假意安慰女歌手，這些可疑舉動讓法官採信女歌手遭設局等辯詞，認定女歌手是在受脅迫下簽署文件，因此裁定和解書及本票無效，判決王女敗訴。

