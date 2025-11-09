女歌手辣穿絲襪遭鹹豬手摸臀！「8秒畫面」引公憤
娛樂中心／楊佩怡報導
美國歌手Halsey（海爾希）2016年以一首〈Closer〉紅遍全球，當時才22歲的Halsey不僅受邀在諾貝爾和平獎音樂會上演出，更獲得葛萊美獎提名，被 MTV 音樂台譽為「世代之聲」。2019年更是驚喜跨國合作韓國頂流男團BTS防彈少年團，人氣再度飆升。穿衣風格相當前衛的她，在日前的演唱會上竟被「鹹豬手」偷摸臀部。相關畫面在網上瘋傳，引起眾怒。
女歌手海爾希在演唱會時遭鹹豬手摸臀。（圖／翻攝自X平台）
海爾希日前在美國明尼亞波里斯舉行的演唱會，當天她身穿螢光綠的抹胸上衣，搭配超短迷你裙以及螢光綠挖洞絲襪。然而當她站近粉絲演唱歌曲《Is There Somewhere》時，台下一名歌迷竟趁機伸出鹹豬手。從畫面中可見，左手戴紅色手鍊的歌迷將手伸進海爾希的裙底，抓著絲襪不放。
工作人員及時出手制止歌迷的舉動，鹹豬手畫面在網上瘋傳。（圖／翻攝自X平台）
沒想到歌迷還得寸進尺，偷摸海爾希屁股，在持續約8秒的偷摸後，戴著黑色手套的工作人員便出手制止。相關畫面在網上瘋傳，引起大批粉絲們炸鍋，「演唱會是用來欣賞音樂的，不是用來進行不必要的肢體接觸的」、「為什麼會發生這種事？她的保鑣在哪裡？」、「天啊怎麼會有人批評Halsey穿什麼？那是她的自由」、「真是令人作嘔」；此外，也有不少網友認為要揪出這位伸鹹豬手的歌迷，並建議官方拉黑名單，並且還要讓該歌迷接受法律制裁。
海爾希的穿著風格相當前衛，時常在演唱會上單穿Bra。（圖／翻攝自IG＠iamhalsey、X平台）
海爾希在年僅22歲時，就獲得葛萊美獎提名。（圖／翻攝自IG＠iamhalsey）
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：美女歌手辣穿絲襪短裙「遭鹹豬手侵犯」！粉絲襲臀8秒「超噁畫面」遭炎上
