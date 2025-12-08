女歌手遭霸凌「被丟鞋、留腳印」曝心酸：提心吊膽度過

壞特推出全新專輯《界線 Boundary》。（壞特工作室提供）

壞特推出全新專輯《界線 Boundary》，記錄她從「怕被討厭」到能勇敢說「不」的心路轉折。她坦言，這張作品是重新理解自己、畫清界線、並在關係中學著自由呼吸的重要里程碑。從創作、製作到企劃她全程參與，也因此找到更強大的內在力量，「當不再把安全感放在別人身上，我才發現力量和愛其實一直在自己心裡。」

相隔近兩年，她從自身出發，以「學會說不、看見界線」為核心打造專輯。她分享，從小就在老師的高期待與壓力下成長，體罰、責備與否定讓她長期活在害怕犯錯的陰影裡，「那時候很習慣一直檢查自己，怕說錯話，也開始學會忍。界線從小就很模糊，所以長大後遇到問題會逃避、不表達情緒，一直把感受壓著。」童年時，她還曾遭同學惡作劇，鞋子被丟掉、課桌上留下髒腳印，雖偶爾反擊，但大多都在提心吊膽中度過。

這些深藏身體的記憶，成為她在人際與職場中反覆遇見的「界線功課」。出道後，模糊界線的情況再度上演，她坦言曾為迎合他人，把課業、成績，甚至音樂都當成逃避工具，企圖靠表現換取安全感。踏入音樂圈後，壓力與比較讓她漸漸失去玩音樂的快樂，自我懷疑愈來愈深。直到這張專輯，她才開始直面那些被壓下的情緒，練習辨認「我不喜歡什麼」，也在首次真正為自己創作時找回主動權。

專輯中的〈Namaste〉是一首寫給女性，也寫給她自己的歌。她笑說：「聽起來很柔，但其實是想告訴女生，兇起來也沒關係。」她形容這首歌像是把「不能反抗的牢籠打破、把繩索剪斷」，面對外界評論保持平靜，也同時掙脫束縛。今年嘻哈圈爭議爆發時，她選擇站出來發聲，那份不舒服與界線被踩過的感覺喚醒了童年的壓抑，讓她明白必須用自己的方式說出來。「我知道講了會被罵，但我選擇用平靜的方式，把話說出來。」

