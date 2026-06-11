女歌手還沒拿駕照 雙手離開敞篷車方向盤 忘情馳騁北海岸

新人郁欣（Ivy）再推新單曲〈你現在一樣快樂嗎〉。（圖／KTJ Holding提供）

擁抖音130萬粉絲、IG超過60萬人追蹤的新人郁欣（Ivy），繼新歌〈Want Me Back〉MV上線一個月破一百萬人次觀看，再推新單曲〈你現在一樣快樂嗎〉，描述自我懷疑與成長之間的拉扯，從想逃離目光與期待，到即使帶著不安，依然選擇奔向夢想的勇氣。

Ivy搭配復古敞篷車拍新歌〈你現在一樣快樂嗎〉MV。（圖／KTJ Holding提供）

Ivy坦言，這首歌像是一封寫給未來自己的信，記錄著成長路上與自己對話的心情，希望透過這首歌提醒每個仍努力向前的人，在追逐夢想的路上別忘了最初的熱愛與快樂，而此次也由金曲音樂人派偉俊（小派）操刀製作。

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新歌〈你現在一樣快樂嗎〉MV以電影規格打造，團隊耗時整整一個晚上跨夜拍攝，趕在日出前完成公路戲份，只為捕捉北海岸從深夜到清晨的自然光影變化。Ivy全程參與討論，更提出自由開車奔馳的畫面，但因她上未取得駕照，最後出動大型拖車拖行復古敞篷車拍攝，還一度太投入歌曲情緒，不小心雙手離開方向盤演出，成為拍攝現場的小插曲。

Ivy日前於信義區舉辦快閃活動，新歌熱舞演出吸引上百位粉絲支持。（圖／KTJ Holding提供）

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