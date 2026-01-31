女歌手「喉嚨」長得跟別人不一樣 兒時學火雞叫「瞞著媽媽參加歌唱賽」第1次就拿冠軍

張秀卿接受《話時代人物》專訪。三立提供

談話節目《話時代人物》本周日（2月1日）將播出藝人張秀卿專訪，節目上特別演唱了經典的台語金曲〈車站〉，訪談中提到和這首歌結緣的曲折過程，張秀卿也說歌詞所寫的就像她過往的人生片段，在恆春偏鄉貓鼻頭成長，就連到屏東坐車要花將近10個小時，但她從小就想當歌星，會想到處比賽但媽媽不准，「國小一年級我偷偷去比賽，第一次就得冠軍」，六年級更在一場3萬人海選中脫穎而出，唯一獲選上電視參加當時的六燈獎。

張秀卿分享，兒時家境貧困。三立提供

回想童年生活，張秀卿說她家裡真的很窮困，全村的男人都靠討海養家，5歲的時候就跟著哥哥、姊姊賺生活費，背著比她還高帶刺的瓊麻，一綑換兩角，窮苦的童年沒有玩具，「鄉下小孩很無聊，就開始玩模仿，第一次是放牛時看見旁邊有火雞，覺得好玩就學火雞叫」，後來在演藝圈張秀卿的模仿功力讓人拍案叫絕，學起鳳飛飛、葉璦菱唯妙唯肖，「想想我怎麼那麼厲害，小時候我媽跟我說，我的聲音像九官鳥，一出生產婆就說，這小孩喉嚨長得和平常人不一樣」，節目上特別秀了一段模仿，張秀卿用蔡秋鳳的聲音，唱了一首生日快樂歌。

廣告 廣告

張秀卿媽媽要她別做星夢。三立提供

要她別做歌星夢的媽媽，其實是她後來闖蕩歌壇的重要推手，為了保護她的嗓子，媽媽養雞、生蛋、從小要她吞生蛋黃保養喉嚨，但困頓的家境讓媽媽很辛苦，討海的爸爸得了潛水夫病，媽媽到處和鄰居借錢，帶父親就醫，「永遠記得我陪媽媽到處找人幫忙，因為我嘴巴甜、比較借得到錢」，母親為了借錢差點給人下跪，張秀卿很心疼，「那時候我立志要在演藝圈出人頭地，揚眉吐氣、衣錦還鄉」，節目上張秀卿也唱了新歌〈阿桃〉，歌詞勾起她對離世多年母親滿滿的思念，張秀卿雙眼潰堤，現場激動淚崩。

訪談中張秀卿也聊到現在的夫妻生活，老公相差12歲，雖是姐弟戀但觀念、生活話題都沒有隔閡，她說自己急性子，但老公總是讓著她，這段感情讓她相信「年齡不是問題，身高不是距離」，言談中可以感受到她現在的幸福。



回到原文

更多鏡報報導

媽媽孫麗鈞沒受邀出席婚宴？孫協志急澄清 與夏宇童婚宴「低調籌備」

陳漢典罕見說重話：不開心！Lulu「曝難處」壓力超大 黃偉晉坦言「非常害怕」

陳冠霖「因唱歌太像張學友」被製作人打槍 歐漢聲「怒嗆胡瓜」超大膽

白髮人送黑髮人...又送走丈夫 婦人以書包裝尪骨灰惹淚崩