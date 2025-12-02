女死後家屬太平間領屍驚見「眼球+耳朵被啃食」 3員工被開除

（示意圖非當事人／Pixabay）

印度北方邦詹西（Jhansi）一所醫學院太平間驚傳離譜疏失，有一名26歲女子的遺體被家屬領出準備驗屍時，竟發現她的眼球和耳朵被啃食過，有部分已經消失，甚至還有蟑螂在屍體上亂竄，令家屬看了憤怒又難過。事發後，有3名員工已遭開除，整起事件仍在調查中。

根據外媒《Bhaskar English》報導，事發於印度北方邦詹西的瑪哈拉妮拉克希米拜醫學院（Maharani Laxmibai Medical College），有一名26歲女子德維（Kranti Devi）在11月28日與先生爭吵後服毒，被緊急送到醫院搶救，仍在11月29日被宣告身亡。德維的遺體被送去詹西市醫學院的太平間，娘家人去認領屍體時，竟看見超驚人情景。

德維的家屬指出，他們支付了400盧比（約新台幣155元）的冷藏費用，遺體放進冷凍櫃前都很正常，但他們隔日要認領屍體辦後事，卻在取出遺體時發現德維面目被毀。德維的哥哥帕特爾（Saksham Patel）悲痛表示，「她的眼睛和耳朵都不見，手部也遭啃咬。這根本就是老鼠和蟑螂造成的，我們完全不能接受。」

家屬憤怒指控醫學院員工出現嚴重疏失，詢問現場人員時卻無人回應，直到家屬抗議，醫療人員才陸續到場，並承諾調查與追責。而首席醫療官馬賀（Sachin Mahaur）趕到場後表示，檢查遺體確實看到被咬過的痕跡，但他認為一般動物不太可能進入冷凍櫃，懷疑是蟑螂或其他小型昆蟲。不過院方已將涉案的3名員工開除，這起事件仍在調查中。

據悉，死者德維生前與先生因沒有子女，長期感情不睦，男方又常常酒後鬧事；而事發前夫妻倆又發生爭吵，德維返回娘家暫住，趁家人外出務農時服毒輕生。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

