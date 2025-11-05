女殯儀館治喪竟還遇上偷拍 台中噁男平板藏廁所門縫

記者陳佳鈴／台中報導

一名女子上廁所時，他尾隨入內，甚至拿出整台平板電腦，伸入隔間縫隙試圖偷拍。（示意圖／資料照）

台中一名徐姓男子屢次犯下偷拍行為，2023年4月，他竟在大甲殯儀館附近徘徊，尋找隨機對象下手，當一名女子上廁所時，他尾隨入內，甚至拿出整台平板電腦，伸入隔間縫隙試圖偷拍。不料行為立即被受害女子察覺，尖叫求救，女子丈夫隨即衝上前將徐男制伏並報警。案件經刑事審理後，徐男被依妨害秘密未遂罪判刑4個月，得易科罰金；女子也提起民事求償，法院最新判決要求徐男賠償10萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

檢方指出，徐男過去已有多次偷拍紀錄，卻未見悔意。去年4月9日中午12時許，他在大甲殯儀館一旁遊蕩觀察，見一名女子進入廁所後便尾隨跟進。他拿出平板電腦，從隔間下方的縫隙伸入，試圖錄下女子春光。女子察覺異狀後大聲尖叫，丈夫第一時間趕來，當場將徐男壓制。

警方到場後將徐男帶回偵訊，檢方依《刑法》妨害秘密罪將他起訴。台中地院刑事庭審理後，認定行為明確構成無故攝錄他人性影像未遂罪，判處有期徒刑4個月，可易科罰金。

刑事判決確定後，女子另行提起民事訴訟，表示自己在殯儀館上廁所時遭人偷拍，情緒受到巨大衝擊，恐懼感長期揮之不去，身心痛苦難以言喻，因此向徐男求償精神慰撫金20萬元。

台中地院民事庭指出，女子遭偷拍的地點屬高度隱私空間，徐男以非一般偷拍工具，而是使用平板電腦伸入隔間，行為惡劣且蓄意，受害者遭受驚嚇、羞辱與恐懼，屬精神上重大侵害。

法院審酌雙方經濟、社會條件及侵害程度等因素，判決徐男應賠償女子10萬元精神慰撫金，並負擔訴訟費用，全案仍可上訴。

