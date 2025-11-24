女毒蟲拒盤查二度衝撞 警龜山圍捕連開8槍逮人

桃園一名女子違規迴轉拒絕盤查，竟二度衝撞警方遭警方開槍圍捕制伏。（圖／民眾提供）

桃園市龜山區長壽路與忠義路路口24日下午發生一起警匪追逐事故。桃園市警方於桃園區三民路一段與自強路口發現一名女子違規迴轉，當場將人攔下盤查，未料女子不但拒絕盤查更二度衝撞警方後逃逸，警方見狀也立即展開追捕，最終在長壽路與忠義路口開槍擊中嫌犯輪胎，將人逮捕到案，並在車上搜出安非他命、海洛因、喪屍菸彈與K他命等多種毒品。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

桃園分局小檜溪所員警24日於三民路一段及自強路口攔查違規車輛(未依規定使用方向燈)時，目視發現車內有毒品吸食器，當場要求車內駕駛下車受檢，未料51歲的許姓女子不但拒檢，更立即駕車高速逃逸。

警方見狀也通報發動攔截圍捕，許女沿三民路、長壽路往龜山方向逃逸，沿路蛇行意圖規避警網攔查，甚至二度衝撞警車，警方未避免許女繼續衝撞，危害一般民眾安全，當即於龜山區長壽路與忠義路一段進行包夾攔截，同時對許女轎車輪胎連開8槍，擊破前方左右兩輪及右後輪胎使車輛無法動彈，同時強勢破窗將許女拉下車制伏。

警方事後也在車內查獲海洛因、安非他命等毒品，經毒品唾液快篩，確認為陽性反應，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪移請偵辦。

