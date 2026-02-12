女毒蟲拖行撞死警所長判死刑！ 侯友宜回應了

女毒蟲陳嘉瑩遭判處死刑。（資料照／記者游承霖攝影）





女毒蟲陳嘉瑩前年毒駕拒檢拖行撞死土城分局清水派出所所長劉宗鑫，新北地院國民法官昨天（11日）下午評議後，判決陳嘉瑩死刑，新北市長侯友宜獲知此事後，除在土城分局粉專留言外，今天（13日）被媒體問及此事時也指出，謝謝司法正義能夠了解警察對社會治安的用心、付出，能夠作為警察執行法令的堅實後盾。

國民法官昨天下午判決陳嘉瑩死刑後，土城分局也隨即在粉專上發表聲明，強調「正義不負使命，新北警守護民眾捍衛公義之聲」，文中指出，正義終獲彰顯，對於判決結果深表支持，也對長期配合調查、勇敢面對司法程序的所長家屬表達最高敬意，對於警察未來的執法獲得保障，公權力不容挑戰。

侯友宜稍晚也特別到土城分局粉專留言「稍早看到判決出爐，最深的感受仍然是不捨。對家屬的痛，我感同身受。期盼司法帶來正義，我們沒有忘記，我們不會忘記。」

侯友宜今天（12日）上午出席三峽河長福橋改建工程主橋部分開通視察時，也再度做出回應指出，我們實在是很捨不得，因為劉宗鑫所長是我的學生，他的爸爸也是警察，也是我的同事。看到為了社會治安在第一線拚命，讓我們真的很不捨得，我完全可以感同家屬之痛。

侯友宜接著說，這一路走來，我也謝謝我們很多警察同仁陪著他們家屬一路走過；我們永遠不會忘記，更要記得我們執勤同仁面對所有的狀況，他們真的是盡心盡力了。

侯友宜最後也表示，要在這裡謝謝司法正義，能夠了解警察對社會治安的用心、付出，能夠作為警察執行法令的堅實後盾，我們一起給我們警察加油打氣，讓他們更勇於執法。

回顧案情，32歲女毒蟲陳嘉瑩，前年9月30日，施用安非他命、K他命、「喪屍毒品」依托咪酯後，從三峽開車到土城區新北地檢署偵查大樓前，停留約20分鐘，土城分局清水派出所長劉宗鑫到場盤查，發現陳女轎車車牌被註銷且違停，因此上前盤查，並發現陳女包包內有毒品，喝令她下車，未料卻遭陳女拒絕，更將手放在方向盤上，劉員擔心她跑掉便將手伸入陳女駕駛座窗戶、放在方向盤上。

陳女見劉員握住方向盤，便猛踩油門向前疾駛，儘管劉員伸手抓住陳女衣領喝令她下車，但陳女卻不予理會，在金城路上以S型方式加速逃逸，並在金城路二段與裕民路口撞擊左側的捷運施工護欄，導致劉員全身多處受到重創，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍不幸殉職。

