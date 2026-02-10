女毒蟲拖行警所長害殉職 庭上瞎扯拒認罪…死者父訴求「一命抵一命」

劉宗鑫父親對於拖行兒子害其殉職的女毒蟲犯後拒絕認罪，強調「一命抵一命」的訴求。資料照片

新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫，2024年9月30日深夜攔查可疑車輛時，遭女毒蟲陳嘉瑩拒檢衝撞、拖行，導致撞擊道路中央施工護欄殉職，陳女被依殺人、駕駛動力交通工具妨害公務等罪嫌起訴。新北地方法院開庭6日起連續多日開庭審理，但陳女仍拒絕認罪，瞎扯「以為他會放手」，讓劉父十分憤怒，表達「一命抵一命」的強烈訴求。

前年9月30日深夜，時任土城清水派出所長得劉宗鑫與同仁在金城路1段執行勤務時，發現陳女車輛違停，上前要取締時，發現疑似違禁品，當下要求對方交付並下車受檢，同時將手伸入駕駛座內拉著陳女衣袖，防止她逃跑，沒想到陳女依然踩下油門加速逃逸。

劉員因此遭到陳女拖行，過程中車輛還刻意蛇行，疑似想將劉員甩掉，但最後劉員撞擊道路中央的施工護欄，導致傷勢嚴重，送醫搶救後不治。當日與劉員一同執勤的楊姓警員昨出庭證稱，當下看到所長被拖行，曾試圖想把人拉著，但是來不及，只好回頭開巡邏車追趕，最後仍難阻憾事發生。

不過陳女對於犯行仍拒絕認罪，其辯護律師質疑警方當時未進行合理盤查，陳女也強調自己沒有殺人意圖，並瞎扯「以為他會放手」，否認故意開車撞擊施工護欄導致劉員傷宗殉職，更將犯行定調為一場意外。

審判長當庭詢問陳女，為何當時不減速？撞擊護欄時是否聽見撞擊聲響？陳女辯稱，當下只想擺脫劉員，所以並未多想，也不確定有沒有聽見碰撞的聲音。

劉父也到庭旁聽，對於陳女事發至今的態度，認為對方絲毫沒有悔意，陳女還希望法官能顧慮她有小孩，讓他悲痛質問「難道宗鑫不是我的小孩嗎？」對於全案的訴求，劉父強調「就是一定抵一命」。



