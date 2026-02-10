女毒蟲拖行警所長致死！在監獄竟冷血稱「沒有感到難過」

記者陳佳鈴／新北報導

女毒蟲陳嘉瑩當時被攔查時，竟然拒檢還加速逃逸，拖行派出所長致死。（圖／資料照）

新北市土城警分局前清水派出所長劉宗鑫殉職案，目前由新北地方法院國民法官密集審理中。今（10日）庭訊進入倒數階段，檢方針對被告陳嘉瑩的心理狀態與背景提出關鍵事證，揭露其在看守所內竟冷血表示對劉員逝世「沒有感到難過」，引發檢方震驚與憤慨。

回顧案情，劉宗鑫所長於前年9月底執行勤務時，因攔查緝毒遭陳嫌開車拖行撞擊，不幸英勇殉職。檢方今日傳喚劉員生前部屬出庭，證詞顯示劉員生前極度負責，長年以派出所為家，總是親自帶隊巡邏、以身作則，被公認為土城分局最精實的基層幹部。檢察官感嘆，劉員的犧牲不僅是一個生命的消逝，更是對警察體系與基層士氣的沉重打擊。

廣告 廣告

庭訊中，檢方提出多項令人駭異的證據。除了從陳嫌手機對話紀錄中發現其疑似長期涉入毒品買賣外，最令全場震驚的是她在看守所期間與人員的對談。陳嫌竟直言：「他（劉宗鑫）不是我的親人，我其實並沒有感到難過。」此言論被檢方視為毫無悔意的展現。

她在看守所期間與人員的對談相當冷血，陳嫌竟直言：「他（劉宗鑫）不是我的親人，我其實並沒有感到難過。」（圖／記者莊淇鈞攝影）

對此，陳嫌辯護律師反駁，認為檢方提出毒品相關對話有誘導國民法官之嫌，強調本案起訴罪名為「殺人罪」而非毒品案，不應以此影響最終審判。

本案審理日程從本月6日展開至11日結束。隨著法庭攻防進入白熱化，陳嫌的量刑標準將成為國民法官討論的核心，本案預計於明天（11日）進行最終審判並決定刑度。

更多三立新聞網報導

離奇命案！南投正妹疑攀爬男友住處墜亡 母痛訴質疑死因不單純

祖先顯靈？狂夢見阿公 苗栗男用手尾錢買刮刮樂中百萬

84歲嬤膽管癌指數破千！醫病共決採精準放療免挨刀

埔里首起垃圾有「輻射源」害退運 真相曝竟來自「尿布」

