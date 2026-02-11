女毒蟲撞死所長／岳母曝女婿所長「皮夾釘3個釘書針」 節儉樸實過日卻遭橫禍

劉宗鑫父親今日上午前往法院開庭。翻攝畫面

新北地院國民法官庭今（11日）開庭持續審理前新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行殉職案，上午由劉的岳母及妻子陳述意見，岳母不捨女婿品行節儉樸實，「皮夾釘了3個釘書針」，擔任所長期間更是深受愛戴，卻因執勤殉職，留下的稚女也深受打擊，畫的圖畫全變一片漆黑。

劉宗鑫岳母在庭上表示，案發後女婿移靈到殯儀館，期間曾有1名母親帶著兒子前來上香，因為兒子加入陣頭不學好，所幸劉宗鑫在淡水任職期間循循善誘這名少年，最後才將他導入正途，所以少年的母親得知劉宗鑫殉職後，特地帶兒子到靈前致意，「感謝所長讓兒子改邪歸正。」

廣告 廣告

此外，還有1名80多歲的老婦人也到靈前上香致意，該名老婦人原在三芝地區擺攤做生意，卻時常遭人檢舉，後來劉宗鑫前往攤位了解，不捨老婦年邁又遭檢舉，所以選擇幫她移往合法的地方繼續擺攤做生意，而不是只是開單了事，讓老婦人感念至今。

除了民眾對劉宗鑫的愛戴外，岳母提到自己的女婿也是讚譽有加，直呼他是「新好男人」，當年擔任所長為了上班方便，住在萬華的岳家，但每每餐後都會搶著洗碗分擔家務，平日更是節儉樸實，岳母說他1件外套穿26年，都起毛球了還捨不得丟。

另外，劉宗鑫的遺物當中有1個皮夾，岳母說那是當年女兒、女婿結婚前，她陪劉宗鑫去買西裝外套，意外發現女婿皮夾破舊，所以表示要送1個新的皮夾給他，女婿相當靦腆只挑了幾百塊的便宜貨，但他一用就是10年，直到案發後整理遺物，才發現這個皮夾上「釘了3個釘書針」。

岳母也痛批奪走女婿生命的女毒蟲陳嘉瑩，希望能司法能對她求處重刑，因為「可教化」是用在對生命有敬畏之心的人，陳女的行為除了奪走女婿生命外，更讓人不可原諒的，是她在懷孕期間仍然吸毒，絲毫沒有顧慮孩子生命，從種種行為都可以看得出她是個自私冷漠之人。



回到原文

更多鏡報報導

女毒蟲撞死所長／不忍愛兒遭拖行慘死 「跪天跪地跪父母」劉父當庭下跪求判嫌犯死刑

獨家／泰國OL誤租錦新大樓 想退訂卻遭逼簽封口令：不准找媒體

噁男年收僅15萬裝闊少 開價2億性交易買原味內褲...3妹子慘遭騙砲

日系車看不上眼！工程師開豪車把妹都「三觀不正」 慘賠千萬示範「最強負資產」