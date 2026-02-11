女毒蟲撞死所長／被告獄中寫信向家屬懺悔 劉宗鑫妻「案發日日曆」回信…希望是一場惡夢

劉宗鑫家人為他製作紀念鑰匙圈表達思念。資料照片

女毒蟲陳嘉瑩2024年9月30日晚間，疑因持有毒品，遭時任新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫盤查時，駕車高速拖行，導致劉員撞擊護欄殉職。新北地院今（11日）持續開庭審理，辯護人表示陳女曾寫信給家屬表達悔意，劉妻證實收到信件，她以案發當天的日曆回覆，質問對方犯行，更悲痛表示「多希望這是妳帶給我的一場惡夢！」

劉妻於庭上陳述時悲痛表示，再次站在法庭上，就像是受傷後一再把傷口扒開，對於家屬來說，那種痛可說是「滿清十大酷刑」，但為了不希望再有下一個家庭受到這種痛，所以必須站在法庭上面對。

廣告 廣告

劉妻替亡夫當下執勤的作為解釋，「那不是衝動、不是逞強，是身為警察的職責」，她說丈夫就是這樣有責任感的人，也因為這樣的責任感，即使夫妻倆的薪水完全可以應付每1、2年出國一次的花費，但丈夫擔任所長後長達7年不敢出國，就是因為對於這個工作的責任感。

回憶案發現場的情況，劉妻說丈夫遭拖行後，身上著裝備、防彈衣等都散落一地，左手無名指上的婚戒雖然沒掉落，卻再也不能牽著他的手一起走下去。至於辯護人以陳女曾寫信向家屬致歉，試圖證明陳女犯後具悔過之心一事，劉妻也證實有收到。

劉妻當庭唸出陳女信件內容，提及對於當下的行為以及對所長、家屬造成的傷害感到抱歉與懊悔，並表示未來若服刑完後，將會以所長名義投身公益，並時時念經祝禱，盼將功德迴向給所長，不過旁聽席聽到這些內容後，傳出許多諷刺的輕笑，顯然對陳女的行為並不買單。

劉妻說，她收到信件後，刻意以案發日「9月30日」當天的日曆作為信紙回信給對方，質問對方當下為何要做出這種事，更悲痛表示「多希望這是妳帶給我的一場惡夢！」而劉妻也補充，雙方的信件就僅有這一來一往，後續就未有其他互動，劉父則憤怒表示，自己從案發至今從未接收到陳女一句道歉。



回到原文

更多鏡報報導

狠父鐵鎚衣架狂虐兒「小學打到高中」 悽慘少年全靠營養午餐續命

噁男年收僅15萬裝闊少 開價2億性交易買原味內褲...3妹子慘遭騙砲

幻聽發作誤認被嘲諷！新北女捷運砍少年害破相 高院加重改判

雪碧新加坡入境遭遣返！「小黑屋」扣手機翻看私密照 當地移民局曝背後原因