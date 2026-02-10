女毒蟲開車落跑拖行所長500公尺致死 拒認殺人罪「以為他會放手」
31歲女毒蟲陳嘉瑩於2024年9月，因拒絕接受警方盤查，竟直接開車衝撞、拖行派出所長劉宗鑫致死，震驚社會。法院近期開庭審理此案時，陳女不認殺人罪，強調這是一場意外，以為開車後警察就會放手，沒想到會害死他。
派出所長遭女毒蟲拖行500公尺，多處外傷、骨折不治
綜合媒體報導，新北市清水派出所所長劉宗鑫，在2024年9月30日深夜執行攔查勤務，發現陳女駕駛的汽車車牌已被註銷，於是上前盤查，意外發現她藏有毒品。陳女不願下車配合盤查，不顧衣袖被劉宗鑫抓住，直接猛踩油門加速逃逸，蛇行拖行警察長達500公尺，甚至二度衝撞路旁的施工護欄後逃逸。
劉宗鑫在衝撞事件中，身體胸腹、背部、四肢多處骨折外傷，送醫搶救仍宣告不治。肇事逃逸的陳女隔天在朋友家中被警方查獲，驗尿確認她體內有3種安非他命毒品高濃度成分，以及喪屍煙彈主成分依托咪酯也呈現陽性反應。陳女被檢方依殺人、加重妨害公務與不能安全駕駛動力交通工具等罪嫌起訴。
女毒蟲不認殺人，稱只是意外
這起案件近日由新北地方法院國民法官參與審理。陳女9日在庭上不認罪，強調自身沒有殺人意圖，這是一場意外，以為開車就會讓劉宗鑫放手。她還表示，由於衣袖被劉宗鑫拉著影響開車，絕非故意開出碰撞施工護欄，當下一心只想加速擺脫警察，亦無注意到是否有碰撞聲響。
劉宗鑫的父親在庭上表示，絲毫感受不到陳女有悔意，對她以「有小孩」尋求同情表示，「難道宗鑫不是我的小孩嗎？」，他唯一的訴求就是一命抵一命。
