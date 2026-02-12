女毒駕奪警命判死刑！郁方淚謝法官：感動到都哭了

〔記者邱奕欽／台北報導〕新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年9月底遭女毒犯陳嘉瑩開車拖行撞護欄殉職，全案經新北地院與國民法官審理，昨(11日)依殺人罪判處死刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。判決出爐後，郁方點名法官盛讚「很有肩膀」更直言自己「感動到都哭了！」

劉宗鑫前年9月底執勤時，遭陳嘉瑩駕車拖行後撞擊護欄，送醫不治。新北地院與國民法官歷經6天審理，依殺人罪判處陳嘉瑩死刑並褫奪公權終身；庭審期間，劉父、劉母與劉妻一同跪在法庭上請求判處死刑，畫面震撼。劉父提到兒子被拖行撞護欄後裝備散落一地，內臟多處破裂、外觀血肉模糊，但仍以兒子為榮，認為他為正義犧牲，英勇事蹟將流傳警史。

判決宣示後，郁方在社群表示：「以前這種案子台灣是不會判死刑的，真的謝謝許必奇法官，很有肩膀，感謝您！我感動到都哭了，真的！謝謝您。」許多網友也表示支持，認為替殉職員警討回公道，也有人提醒案件仍可上訴，後續司法程序尚未終結。

