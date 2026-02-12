女毒駕拒檢撞死所長判死刑！郁方激動落淚大讚法官「很有肩膀」

女毒駕撞死所長判死刑，郁方大讚法官「很有肩膀」。（資料圖／粘耿豪攝）

新北市日前發生一起毒駕撞死警察案件，32歲陳姓女子拒檢逃逸，拖行執勤員警後撞上施工護欄，導致對方傷重殉職，遭依殺人罪起訴。新北地院國民法庭11日判她死刑，並褫奪公權終身。判決結果曝光後，女星郁方也在臉書發聲，大讚法官「很有肩膀」，更直言自己看到結果忍不住感動落淚。

這起案件發生在去年9月底，地點位於新北市土城區金城路一帶，當時陳女涉嫌吸毒後開車上路，遭警方攔查時不但不配合，還加速逃逸，過程中拖行員警劉宗鑫，最後直接撞上捷運施工護欄，造成劉傷重不治。合議庭指出，劉宗鑫當時依法執勤、態度理性，要求對方配合調查，沒想到陳女為了逃避查緝高速行駛，行為相當惡劣，加上犯後缺乏悔意，難以從輕量刑。

郁方11日在臉書轉發相關新聞截圖，並寫下心聲表示：「以前這種案子台灣是不會判死刑的，真的謝謝許必奇法官，很有肩膀，感謝您！我感動到都哭了，真的！謝謝您。」貼文曝光後，也吸引不少網友留言支持，認為司法終於替殉職警察討回公道。

撞死所長的女毒蟲陳嘉瑩，一審判處死刑褫奪公權終身，可上訴。（中時資料照）

事實上，郁方平時就相當關心社會議題，也經常為弱勢發聲，除了這次的案件外，她過去也長期關注「剴剴案」。對於男童遭虐致死事件，她曾多次表達心痛與不捨，主張必須嚴懲加害者，並批評相關單位失職，希望透過自身影響力，替受害者發聲。

