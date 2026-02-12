女毒駕拖行撞死所長一審判死 廢死聯盟狂噓 作家預言1事：別太樂觀

新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫，前年9月遭毒品通緝犯陳嘉瑩駕車拖行殉職。劉父表示，只求殺人償命，懇請法院判處陳女死刑。廢死聯盟10日晚間在臉書發文表示，世界各國聽到台灣仍保有死刑，不約而同狂噓倒讚。新北地院國民法官11日判處陳女死刑、褫奪公權終身，全案仍可提出上訴。劉家人當庭下跪感謝法官。作家「漂浪島嶼」表示，一審死刑，別太樂觀，因為台灣殺一人，不會判死刑，就算殺一群人，三審判死，都還能非常上訴逃死，所以正義不會遲到，但是總會轉彎。

漂浪島嶼11日在臉書貼文表示，女毒犯開車拖死警察，一審判死，死者的老警員父親高喊，正義不會遲到！在宣判前，廢死聯盟發出文章，指出判處死刑，全世界廢死同伴都會狂噓倒讚。

漂浪島嶼接著表示，廢死聯盟的批評，國民法官應該有聽見，檢察官才求處無期徒刑，國民法庭直接判處死刑，廢死聯盟不無發揮影響，送人上路。

漂浪島嶼指出，但是一審死刑，也別太樂觀，因為台灣殺一人，不會判死刑，就算殺一群人，三審判死，都還能非常上訴逃死，所以正義不會遲到，但是總會轉彎。

漂浪島嶼點出，老父親死了苦心栽培的警官兒子，人之本性要求殺人者死，還要風涼世界狂噓倒讚，實在是有助社會憤怒。

