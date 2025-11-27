女沒消費「2度」拿連鎖咖啡店大疊衛生紙 律師：涉竊盜

女子沒消費2度拿咖啡店取大疊衛生紙，律師呼籲涉犯竊盜罪。（畫面提供／IG:falusuisunting）

律師親眼目睹一名女子未消費卻兩度進入咖啡廳大量拿取衛生紙，警告此舉已觸犯竊盜罪，最高可處5年以下有期徒刑！律師孫少輔表示，雖然拿幾張衛生紙可能不至於違法，但拿走一大疊已超出正常消費範圍的使用。他進一步提醒，若店家明文規定「有消費」才能使用的物品，不遵守規定同樣等同觸犯竊盜罪。民眾千萬不要因貪圖一時小便宜而觸法，以免因小失大。

女子未消費進入咖啡廳拿取大量衛生紙，律師警告此舉已觸犯竊盜罪，可能面臨刑責。有律師親眼目睹一名女子在未消費的情況下，兩度進入咖啡廳拿取多疊衛生紙後離開。律師表示，雖然「順手拿」看似小事，但若超出合理範圍，已構成竊盜罪，最高可處5年以下有期徒刑。此外，從舊衣回收箱取走衣物同樣涉及竊盜行為，因為這些物品具有價值，並非垃圾。

律師孫少輔表示，雖然拿幾張衛生紙可能不至於違法，但拿走一大疊已超出正常消費範圍的使用，已構成竊盜罪。竊盜罪基本刑度為5年以下有期徒刑、拘役或罰金。許多店家通常不會追究這類行為，主要是因為追究所需付出的人力成本較高。孫少輔進一步提醒，若店家明文規定「有消費」才能使用的物品，不遵守規定同樣等同觸犯竊盜罪。他強調，如果店家允許顧客拿一杯飲料，那就只能拿一杯，拿第二杯就構成竊盜罪。這並非完全不能拿取物品，而是需在合理範圍內使用。

變賣1次「舊衣」獲利逾萬元，律師提醒拿「有價物」違法。（圖／TVBS）

過去也發生過有人為了偷取舊衣回收箱內的衣物，爬進箱子時卡住，雙腳懸空在箱子外，不僅當場被抓，還可能面臨刑責。甚至有人開著小貨車專門偷取舊衣回收箱的衣物，車上至少裝有超過800公斤的舊衣服，全是從回收箱偷來的，拿去變賣後每次可獲利超過1萬元。這些行為都涉及竊盜罪，民眾千萬不要因貪圖一時小便宜而順手拿取不屬於自己的物品，以免因小失大而面臨法律訴訟。

