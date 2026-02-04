女涉肇逃又自撞！ 目擊者拿大聲公喊「她撞別人車」

一名女子載兩名閨密去烘爐地拜拜撞到停在車格裡的休旅車，下山之後再次發生車禍，這一次是駕駛自撞電線桿。（圖／東森新聞）





一名女子載兩名閨密去烘爐地拜拜，撞到停在車格裡的休旅車，這一幕都被路過駕駛看到，他拿出大聲公，趕緊向警方大喊「她肇逃」。

駕駛目擊肇逃車禍，他看到員警，立刻拿出大聲公大聲告狀。目擊民眾：「他剛剛在上面撞別人的車子，然後跑掉對，肇逃肇逃。」

他之所以碰上肇事駕駛，是因為對方下山之後再次發生車禍，這一次是駕駛自撞電線桿。事發地點就在位在新北市中和烘爐地山腳下，4號凌晨兩點多，一旁路況因為是連續多個彎道，加上路又比較窄，駕駛當時因為不明原因，她直接衝進一旁路邊圍籬，衝進了私人土地裡面。

廣告 廣告

目擊民眾：「那時候是下坡她已經（開）很慢了，她應該是想要（讓）後面的三台車過，所以她應該想靠打方向燈，打了右轉燈讓其他人先過，但她們可能沒想到（起步）自己撞到。」

肇事女駕駛今年21歲，當時跟兩位閨蜜一起租車，從中壢特地開去中和烘爐地拜拜祈福，當時他們先在烘爐地停車場，正要把車開出來，卻提早打了方向盤，先A到旁邊的，停放在車格內的車，但是三個人都沒有下車查看，反而油門一催離開現場，有民眾目擊報案，就在員警上山途中，她們再次自撞電桿。

目擊民眾：「（肇事車）停在門口，我男友那時候看到，就說完了這角度一定會撞到，他講完之後直接砰哇超大聲，大家都在看她是有停下來，她也沒有下車檢查，也沒有報警什麼都沒有，她撞完之後只是在車上，不知道兩個人在討論還是怎麼樣，最後還是開下去了。」

烘爐地九彎十八拐，這一回女駕駛開車帶閨蜜出遊，意外出車禍，荷包大失血。

更多東森新聞報導

新北女上烘爐地！擦撞肇逃又自撞山壁 求財不成先破財

轎車連闖2紅燈撞2騎士肇逃 警開罰55800元

獨家／車主傻眼！出國玩BMW停路旁 愛車遭撞、駕駛肇逃

