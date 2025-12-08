女涉違反保護令跟騷歌手曹雅雯 橋檢聲押獲准

（中央社記者張已亷高雄8日電）新加坡籍劉姓女子12月涉違反保護令跟蹤騷擾歌手曹雅雯，遭台灣橋頭地方檢察署以有反覆實施違反保護令，與有跟騷及逃亡之虞，4日向台灣橋頭地方法院聲請羈押獲准。

橋檢今天發布新聞稿表示，3日接獲高雄市政府警察局仁武分局通知，劉姓女子得知被害人到高雄演出，竟違反台灣新北地方法院核發的跟騷保護令，11月到12月持續傳電子郵件騷擾被害人及到演唱會現場守候被害人。

橋檢檢察長張春暉說，劉姓女子曾涉恐嚇、跟騷等罪，台灣新北地方法院判處應執行有期徒刑6月確定，並應於刑執行完畢或赦免後驅逐出境，也曾犯跟騷防制法違反保護令罪，經台灣台北地方法院判決處拘役50日確定，已積極聯繫新北、台北地檢署相關執行事宜，全力避免劉姓女子再犯。

曹雅雯3月4日表示，在板橋車站遭這名女子騷擾，沒想到警方將這名女子送辦後，這名女子還持續透過各種方式騷擾，讓她不堪其擾。（編輯：李明宗）1141208