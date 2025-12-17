南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導

台南23歲女清潔員，出勤遭酒駕鄭男撞死，肇事駕駛鄭男被訊問還說經濟狀況不佳，最後遭到羈押；有網友發現他疑似想賣房脫產，還挖出他的香酥鴨店曾推出民眾黨證優惠，疑似是小草。還有酒吧員工爆料，鄭男肇事前，雖然喝醉，卻不肯找代駕，竟連喝兩攤都是酒駕，最後才撞上陳女。





女清潔員出勤遭撞死! 肇事駕駛遭爆"連喝兩攤都酒駕"

鄭男旗下的香酥鴨，被人挖出照片，鄭男是民眾黨支持者，店家曾推黨證優惠。（圖／翻攝民眾黨臉書）

酒吧並不是鄭男的第一攤，傳出他先在市區喝酒，然後開車到安平續攤，又酒駕離開，才撞上無辜的23歲陳女清潔員，後來他竟一路睡到下午，才完成筆錄被移送法辦。法官認為他有逃亡風險，裁定羈押。網友挖出，鄭男在安定區有透天厝，疑似想賣房脫產？台南嘉同里長王文章：「住了多久我也不太清楚，我也不清楚他要賣啊。」而鄭男旗下的香酥鴨，更被網友改成"殺人兇手酒駕美食"。還有人挖出，鄭男是民眾黨支持者，店家曾推黨證優惠。民眾黨台南市黨部發聲明強調，肇事者屬於外部特約商家，與黨務運作無關。民眾黨台南市黨部主委顏耀星：「有一些是不是不適合的，這些特約商店，這些是兩三年前就已經簽完約了，我們會做一個處理。」民眾黨前台南市黨部主委蔡宛秦：「那現在發生事情，你就急著要跟人家翻臉不認帳，我覺得在社會觀感上，其實會讓人家覺得蠻無情的。」

女清潔員出勤遭撞死! 肇事駕駛遭爆"連喝兩攤都酒駕"

鄭男肇事後的態度，讓家屬相當心碎。（圖／民視新聞）





鄭男肇事後的態度，讓家屬相當心碎，陳姓死者的妹妹，在網路悲痛表示，姊姊人生才剛剛開始，卻一夕間就沒了姊姊，發文令人鼻酸，有許多網友給予安慰，也包含基隆毒駕案受害者家屬，女兒出面呼籲，政府應針對毒駕酒駕修法。基隆毒駕案受害者家屬：「呼籲政府能加重刑法，不得假釋。」就盼法律還家屬一個公道，警方同步也防範有人到鄭男店面來潑漆砸店，避免衍生事端。而陳女家境狀況曝光後，熱心人士也紛紛伸出援手，希望能幫陳女家人度過艱難時刻。





