女清潔員怨氣重！招魂「擲筊10次沒杯」 廖大乙揭酒駕男報應：冤魂纏身

台南市安平區慶平路16日發生一起死亡車禍事故。（圖／報系資料照）

台南知名香酥鴨店48歲鄭姓老闆16日和友人狂歡後酒駕上路，返家途中高速撞上正在作業的民間垃圾車，造成23歲陳姓女清潔隊員傷重不治，引發社會譁然。死者家屬今天（18日）返回現場招魂，不料連續擲筊10次都沒有結果。對此，知名民俗專家廖大乙表示，陳女怨氣非常重，建議鄭男到現場下跪，真誠懺悔求原諒。

據了解，陳女的父母、妹妹以及男友今天返回事故現場進行招魂儀式，由葬儀業者處理相關事宜，現場安排3名道士進行作法。怎料，一開始進行擲筊請示時，連續擲筊10次皆未獲允杯，情況相當罕見。葬儀業者坦言，陳女年紀輕輕就冤死，生前家人感情和睦，與男友的感情也很好，因此怨氣相對較重。

《ETtoday新聞雲》報導，廖大乙指出，陳女年僅23歲，正值花樣年華，人生剛要開始就因他人酒駕離世，必然導致深重怨氣，呼籲肇事者除了面對法律責任，更應嚴肅看待這份因果與心靈債務，必須親自到亡者靈前或事發地，誠心誠意下跪、真心懺悔，直到獲得冤魂原諒，否則這份怨氣可能長久伴隨，影響甚鉅。

回顧事發經過，鄭男當時酒後駕車，行經台南市安平區慶平路時，高速撞上正在路邊作業的垃圾車，造成陳女死亡。事發後，鄭男因腳部骨折受困車內，被救出時身上散發濃烈酒味，言語混亂，甚至否認自己駕車，並謊稱曾叫代駕。經警方酒測，鄭男酒精濃度高達每公升0.95毫克，超標近3倍，複訊後遭聲押獲准。

《CTWANT》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

