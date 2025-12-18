女清潔員招魂連擲10筊未果 妹諾照顧父母才允筊

陳女家屬今日前往事故現場進行招魂儀式，但過程並不順利。（圖／東森新聞）





台南安平16日發生一起嚴重車禍，48歲香酥鴨店老闆鄭傳吉酒駕，高速衝撞正在執行垃圾清運作業的23歲陳姓女子，造成陳女當場死亡。今（18）日，家屬前往事故現場進行招魂儀式，起初連續擲了10次筊杯均未獲允，直到陳女胞妹承諾會照顧父母後，才順利擲出3個允筊，完成引魂儀式。

回顧事故經過，當時23歲的陳姓女子正在進行垃圾清運作業，剛走向垃圾車斗，轉身不到2秒，就遭鄭傳吉駕駛的轎車高速撞擊，夾在垃圾車與轎車之間，當場喪命。警方調閱行車軌跡後發現，鄭傳吉前一晚深夜就開始飲酒，持續到隔天清晨，期間還連續前往兩家酒吧續攤。事故發生後，鄭傳吉曾謊稱自己「沒有開車」，但送醫檢測血液中酒精濃度高達0.95%，超標近三倍，全案依公共危險及過失致死罪偵辦。

今日，陳女的父母、胞妹及男友返回事故現場進行招魂儀式，但過程並不順利。初次由三名道士擲筊請示時，連續10次都未獲允筊。直到陳女胞妹承諾會好好照顧父母後，才連續擲出3個允筊，完成引魂儀式，並將魂魄引回殯儀館。

負責儀式的葬儀業者張然鑫指出，陳女年紀輕輕即因事故身亡，屬於冤死，加上父母健在，與家人及男友情感深厚，因此「怨氣較重」，招魂過程通常不易一次就獲允筊，需要依流程反覆請示，直到連續獲允才算完成引魂。

此外，由於撞擊力道極大，陳女的遺體一度需要5名修復師協助處理，讓家人倍感心痛。陳女父母表示，女兒工作才三個月就被奪去生命，遺體被撞得四分五裂，並痛喊：「為什麼要把我女兒奪走」。

