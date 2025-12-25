女清潔員斷魂！酒駕撞碎「創業開店」夢想 男友送最後一程：替她顧父母

記者林昱孜／台南報導

23歲女清潔員命喪酒駕男輪下今（25）日告別式。（圖／記者林昱孜攝影）

走完人生最後一哩路！台南一名23歲陳姓女清潔員打2份工，與男友勤奮生活，編織著屬於他們的未來藍圖，豈料，卻在16日慘遭男子鄭傳吉酒駕撞死。張姓男友目睹意外當下崩潰痛哭，今（25)日他在告別式上，心碎送別陳女，承諾將代替她幫忙照顧父母。

女清潔員男友（右2）在告別式上，除了幫忙大小事外，還會給予陳父、陳母（右3）安慰。（圖／記者林昱孜攝影）

「你在人生最厚重的年華離去，像一枝未竟的花，在風中飄零，未了的夢、未盡的責任，都留在人世，成為思念的重量」，陳姓女清潔員靈堂背板寫著這段文字，堆滿笑容的每張照片，現在只能留在大家記憶中。粉色靈堂佈置簡潔，如同她一樣溫暖，陳姓女清潔員在23歲碰上劫難，人生停格。

張姓男友意外發生時坐在垃圾車上，發現女清潔員遭撞血肉模糊後，跺腳捶車放聲痛哭。（圖／翻攝畫面）

與陳女交往3個月的張姓男友，在意外發生時，正在清潔車駕駛座上，聽到撞擊巨響，下車後看到她下半身遭夾困血肉模糊，當場崩潰跺腳捶車，崩潰痛哭，招魂時雖強忍悲痛，也再次落下男兒淚。

張姓男友事發後一路陪著陳父、陳母處理女友後事。（圖／記者林昱孜攝影）

在告別式現場，張男幫忙協助著大小事，意外發生後一直陪著陳家處理後事，見到陳母傷心落淚，也認著悲痛上前給予安慰。陳父、陳母曾說，小倆口勤奮工作，男生做3份工作，女兒則打2份工，才剛為了2人的未來打拚，老天爺卻殘忍讓2人隔陰陽。

張男（右5）表示，未來會幫忙離世的陳女照顧父母親。（圖／記者林昱孜攝影）

「未來的路還很長，圓滿結束後會勸他繼續往前走」，陳父、陳母表示，很感謝男友陪伴，讓他們覺得女兒恨幸福。張男低調表示，原本兩人打算要拚一點，一起創業開飲料店，因為這場意外夢碎，未來會代替離世的女友，幫忙照顧父母。

