女清潔員枉死家屬招魂 家屬泣訴：盼還女兒公道

陳女家屬辦招魂，盼政府、司法能還死者公道。（民眾提供）

記者陳治交／台南報導

台南市垃圾車隨車的二十三歲陳姓女清潔員，遭四十八歲涉嫌酒駕的鄭姓男子駕車高速衝撞，導致當場死亡。家屬十八日辦招魂，連擲多次笑杯後才得聖筊，陳女父母哽咽盼司法與政府還女兒公道。

上午招魂，一開始由陳女的男友擲筊，多次擲出笑杯，後來換成陳女的胞妹哽咽喊「姐姐快回來」，最後才出現聖筊。

陳女家屬說，女兒遭酒駕肇事喪命，家人處理後事情緒很難平復，不知道還能說什麼，希望司法程序釐清責任，也盼政府、司法能還女兒公道，別讓類似悲劇再發生。女兒跟男友平日努力工作，兩人交往三個月，原本規劃的生活被一場車禍打斷，留下的只有無法弭平的傷口。

陳女遭鄭男酒駕高速衝撞，導致當場死亡，下半身嚴重骨折，家屬透露動用五名大體修復師修補遺體，經十五小時作業才順利修復。陳女的胞妹在Threads發文，親眼看到姊姊需要縫補的照片時，「下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來」，心真的很痛。