女清潔員破碎下身「修復15hrs」完整了 10多人呵護捧遺體入殮：怕再裂

記者林昱孜／台南報導

台南市一名23歲女清潔員在垃圾車尾作業時，遭到酒駕鄭傳吉撞死。（圖／翻攝畫面）

台南市一名23歲女清潔員在垃圾車尾工作時，慘遭知名香酥鴨業者鄭傳吉酒駕高速撞擊，檢方相驗，下半身粉碎性骨折，導致多重性外傷而死亡；陳女母親更悲痛淚訴，女兒被撞得「四分五裂」，殯葬業者透露，為了維持破碎遺體完整，在事發現場就盡力維持原狀，甚至出動消防人員將垃圾車「剖半」，事後出動5名修復師耗費15小時，盡力讓她完整走完人生最後一段路。

女清潔員下半身幾乎因為高速猛撞全碎，遺體修補了15小時。（圖／翻攝畫面）

16日上午8時許，陳姓女清潔員正在進行收運作業，走向後方作業區時，突然鄭傳吉駕駛的賓士車高速撞擊，整個人遭夾困兩車中間，當場死亡。清潔車駕駛是陳女男友，目擊奪命瞬間放聲痛哭，家屬趕到見到原本好好的一個人，被撞到下半身全碎哭斷腸，哭聲讓在場所有人揪心。

女清潔員慘死酒駕男輪下，今（18）日家屬回現場進行招魂。（圖／記者林昱孜攝影）

陳女母親淚訴，女兒被撞得「四分五裂」，遺體花了15小時才修復完成。殯葬業者張然鑫透露，意外發生後，因為下半身破碎，肉、腳卡在垃圾車上，為了力求遺體完整，出動消防局「切割垃圾車」，再小心翼翼移動，狀況可以用慘不忍睹來形容。

殯葬業者相當不捨，在現場請消防局破切割垃圾車力求遺體完整，5名修復師花了15小時復原。（圖／記者林昱孜攝影）

張然鑫說，陳女遺體出動5個修復師復原，還不包括輔助人員，就花了15個小時，「入殮大體，怕捧起來又再裂開，所以我們10幾個人，包括修復師，把大體慢慢移動，才完整抱過去」。儘管已經從事殯葬業多年，在碰上這種事，一樣於心不忍，尤其陳女男友相當自責，不時「如果我如果多跟她說一句話就閃過」，張然鑫除了安慰外，也只能盡力協助家屬，送陳女走完人生最後一段路。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

