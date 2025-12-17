女清潔員被撞死！舅崩潰曝「她下身粉碎」需5大體修復師

台南市安平區16日發生酒駕死亡車禍，23歲女清潔員遭賓士車高速撞死，引發社會高度關注。死者舅舅透露，他聽聞噩耗見到姪女下半身整個都粉碎，還需要動用到5位大體修復師，讓他非常崩潰。

死者陳女的舅舅透露，見到姪女下半身整個粉碎，讓他感到崩潰。（圖／中天新聞）

昨（16日）上午8點多23歲的陳姓女子與男友一同出勤，進行清潔垃圾作業，怎料陳女站在車尾收取垃圾時，突然一輛賓士車高速駛來猛撞垃圾車車尾，陳女遭猛烈撞擊淪為夾心，經過搶救後仍不幸身亡，其男友則在一旁目睹整起悲劇，崩潰痛哭失聲。

針對後續賠償，台南市議員林依婷在臉書發文表示，因為安平區垃圾清運是委外經營，罹難的女清潔隊員並非環保局員工，清潔公司法務將協助家屬求償。此外，環境部有一筆因公殉職120萬補償金，她也請環保局評估是否符合因公務而喪命，能否給予人道援助。

死者陳女的舅舅也現身留言，「你知道嗎！那位女孩是我的姪女！她整個下半身都粉碎掉了！為了要修補大體，我們需要動用到5位大體修復師」，他當下看見姪女的遺體很崩潰、眼淚一直掉，最後痛批「酒駕這東西真是一個王八蛋」。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

