女清潔員被酒駕撞死！閨蜜看畫面心碎：我送的衣服
一名23歲陳姓女清潔員在執行清運垃圾勤務時，遭鄭姓男子酒後駕駛賓士車從後方猛烈追撞，當場傷重不治。陳女的閨蜜悲痛表示，「她身上那件衣服是我送給她的」，透露兩人上次見面時，對方還分享想考職業駕照的計畫，這樣就不用一天打兩份工。
據了解，陳女由於家境不寬裕，平時身兼兩份工，早上6點到中午12點在清潔公司上班，下午到飲料店打工補貼家用，是家中的經濟支柱，而她的男友則是垃圾車駕駛，事發當天聽到撞擊聲後連忙跑到車尾查看，卻親眼目睹女友慘烈的死狀，當場情緒崩潰。肇事的鄭男不僅酒測值高達0.95，第一時間還辯稱自己不是駕駛、有找代駕，企圖脫責，惡劣行徑引發眾怒。警方依公共危險、過失致死等罪嫌送辦，台南地院裁定羈押。
一名女網友在社群平台哀痛表示，當天看到新聞畫面時就覺得不對勁，因為死者身上穿的衣服，正是自己親手送的那件。她寫道，「我一看到就認出她了」，但內心仍不願相信現實，直到看到新聞提及年齡、姓氏與死者男友的身影，加上一直聯繫不上對方，才痛苦確認噩耗。
原PO崩潰寫下，很難想像好友當時是多麼痛苦，下半身被撞得沒有一處是完整的，「她是多麼怕痛的人呀…我真的好心疼她…她是一個多麼好的人啊」。陳女生前一天打兩份工就是為了減輕生活負擔，上次見面時，還開心地與原PO分享未來生活規劃，想要跟男友一樣考職業駕照，「這樣就不用一天打兩份工那麼辛苦」，讓原PO難過感嘆，「結果卻因為酒駕犯斷送了本該屬於她幸福的人生。」
原PO回憶，自己前陣子很喜歡下廚，陳女總是最捧場的「試毒員」，每道菜都會吃光。她知道好友最近生活較不易，需要打兩份工，所以曾約定好，只要想吃家常菜，家裡永遠都會為她準備一副碗筷，「可現在， 我再也見不到她期待吃我煮的飯時，那個開心的樣子了」。
原PO說，「我跟她的朋友並不多，每次我們要見面都非常好揪，只要一通電話，我們就能出現在對方面前，但現在不論我打多少的電話，電話那頭永遠是無人接聽，我再也聽不到她的聲音，也見不到她了，這種痛就像心裡插著一把刀，我已經快承受不住了」，現在只能以文字訴說思念及痛苦。
原PO表示，事故發生至今始終還是無法接受，這是第一次遇到身邊好友離世的痛，這三天來幾乎無法入睡，加起來甚至睡不到5小時，只要閉上眼，就滿腦子都是好友的身影。「上一次見面我們還在感慨時間過的很快，從第一份工作認識到現在快6年了，但她卻永遠停留在2025年了。」
網友紛紛留言安慰，「希望妳能好起來」、「在祭拜日獻上妳的廚藝了，也許會讓妳好過一點。 睡不好是正常的，需要一段時間才能減輕傷痛」、「看了好難過，希望你好好的，照顧好自己」、「為什麼死的人都那麼善良，看到新聞的時候真的超心痛」、「拍拍妳，希望妳會慢慢好起來」。
