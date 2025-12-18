女清潔員被酒駕男撞死 母親淚崩：還我女兒公道

死者的媽媽淚崩說，女兒下半身被撞的粉碎，需要動用到5位大體修復師。（圖／東森新聞）





媽媽心痛哭喊要替女兒討公道，台南安平16號發生酒駕死亡車禍，23歲女清潔員被酒駕男子開車高速撞死，死者的媽媽淚崩說，女兒下半身被撞的粉碎，需要動用到5位大體修復師，希望政府和執法單位還女兒公道。

清潔員母親：「那個男孩很愛她，為什麼不能讓她一直幸福下去？為什麼要把我女兒的幸福奪走？」被撞死的女清潔員母親哀傷的說，自己女兒幸福，就這被酒男子奪走。

清潔員母親：「我只希望還我女兒一個公道，她這麼年輕才23歲，然後把她撞的身體四分五裂，需要五個大體修復師才能把她修復，她所承受的痛苦，希望政府執法單位可以還我們家裡一個公道。」

廣告 廣告

16號上午台南安平的死亡車禍，女清潔員正在收垃圾，但是卻被酒駕還高速上路的駕駛撞上，聽到撞擊聲後，身為垃圾車駕駛的男朋友，馬上衝下車查看瞬間淚崩。

她和男朋友兩人依照規定，在停車處放置三角錐，回收物品，卻被酒駕上路的駕駛高速衝撞，根本來不及反應，警方到場，對駕駛進行酒測，酒測值竟高達0.95，撞擊當下，女子的身體就四分五裂。

這名女清潔員只有23歲，年紀輕輕就跟隨男友一同從事清潔工作，大好人生才剛開始，卻因為喝ㄎㄧㄤ駕駛執意酒駕上路，讓小倆口被迫天人永隔，也成為父母心中難以抹去的痛。

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

脆皮鴨老闆酒駕 撞死女清潔員！妹悲痛：我沒有姊姊了

洲美快速道路連環撞 車成廢鐵2人急送醫

左轉瞬間奪命！高雄水泥車猛撞機車 34歲騎士遭輾斃

