女清潔員被酒駕賓士撞死！生前最後身影曝光 「慘死垃圾車尾」男友目擊崩潰
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導
台南市安平區今（16）日上午8時許發生一起奪命車禍。一名23歲陳姓女清潔員隨垃圾車在慶平路執勤時，為確認是否有誤丟回收物，走到垃圾車後方查看，卻遭後方一輛賓士自小客車高速追撞，不幸當場身亡。監視器畫面顯示，事故發生後，一名男同事立即從垃圾車駕駛座衝下車，拍打賓士車示意後退，焦急向周遭求助。據《三立新聞》報導，該名男子與陳女是情侶關係，兩人到職僅2個多月，當天一同上工，卻沒想到下班時只剩他一人。
警方與消防指出，事故發生於上午8時9分，垃圾車當時已依規定停靠路邊並設置警示。48歲鄭姓男子駕駛賓士車自後方撞上垃圾車，鄭男受困車內、意識清楚，經救援後送往成大醫院治療，腳部骨折；陳女則因傷勢過重，現場判定明顯死亡。警方酒測發現，鄭男酒測值高達0.95，已涉嫌酒駕肇事致人於死。
監視器畫面顯示，陳女才剛走到車尾、轉身不到幾秒，事故便發生。事發後，垃圾車駕駛立即下車求助，情緒崩潰。據了解，兩人是情侶關係，才一起上工2個多月，沒想到一次例行作業，竟成天人永隔。
男友回憶，女友雖剛到職不久，卻十分認真，當時只是想確認作業是否完善，未料意外瞬間發生。警方表示，詳細肇事責任仍待釐清，但已依法偵辦酒駕肇事致死相關罪責。
◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。
