女清潔員載友上班遭撞 2人捲物流車底1死1重傷

台中一名物流車駕駛準備要進到巷子卸貨，不慎撞倒雙載騎士，兩名女子當場被卡在車底。（圖／東森新聞）





上晨班卻遇死劫！早上6點多，台中一名物流車駕駛準備要進到巷子卸貨，不慎撞倒雙載騎士，兩名女子當場被卡在車底。34歲女騎士明顯死亡，後座37歲羅姓女子多處擦挫傷。死者是在豐原清潔隊工作，早上和朋友雙載準備要去上班，沒想到卻遭遇死劫。家屬接獲噩耗趕來，悲痛欲絕。

物流車停在巷口，機車橫倒在旁邊。消防隊員趕緊拿出器具，把物流車頂高，因為兩名女子就被壓在車底下。女子被壓在物流車正中央，動彈不得，增加救援難度，她還時不時揮動手求救。消防隊員：「你趴著，你趴著。」

好不容易成功將女子救出，她滿臉是血，右手和右腳也全是傷，好在她意識清楚。但女子一動就痛到大叫，消防隊員趕緊用頸圈固定，現場包紮止血，火速送醫。

物流車車主朋友：「大車要送貨過來給我們。我們是小車司機，這個路口太小，而且又沒有紅綠燈，上班時間都會騎很快。」

民眾：「他轉過來的時候，司機是說他有看後面都沒有車，轉進來就聽到砰一聲這樣而已。」

車禍發生在18日早上6點多，當時42歲的梁姓駕駛開物流車先是在松竹路一段迴轉，準備進到520巷卸貨。要右轉時，疑似沒看到後方有一輛雙載機車，因此發生碰撞。

兩人在猛烈撞擊下一起被壓在車底，騎士直接被卡在後輪。34歲的古姓女騎士頭部嚴重變形，當場就失去呼吸心跳，37歲的羅姓女騎士身體多處撕裂傷，眼部也有擦傷，被救出後緊急送醫搶救。

死者古姓女騎士叔叔：「死者住太平，應該平時都是兩個人，因為她們就住在一起。平常就很乖、就正常上班，就這樣而已。上班下班，她就這樣而已。」

台中第五分局交通分隊長邱俊皓：「經警方針對貨車駕駛實施酒測，無酒精反應。」

車禍發生後，駕駛不願多談。而古姓女騎士的叔叔一聽到消息，也趕來現場，但難掩悲傷。古姓女騎士的父母都在台東，平時在豐原清潔隊工作，當天騎機車載著自己的朋友要去上班，沒想到卻意外遇上死劫。警方也將報請檢察官相驗。

