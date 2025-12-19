女清潔員遭酒駕撞死「下身靠皮撐著」 好友見畫面崩潰：衣服是我送的

台南市垃圾車隨車的23歲陳姓女清潔員遭酒駕撞死。圖／讀者提供

16日上午台南市垃圾車隨車的23歲陳姓女清潔員，在工作時遭到48歲的鹹酥鴨鄭姓老闆酒駕高速衝撞，導致女清潔員下半身嚴重骨折當場死亡。憾事發生後，一名女清潔員的朋友在Dcard中發布貼文，表示案發當下，陳女身上的衣服是她所贈。

回顧案發經過，16日上午台南市垃圾車隨車工作的23歲陳姓女清潔員，遭到48歲鹹酥鴨老闆酒駕高速衝撞死亡，死者妹妹事後在Threads發文指出，看到姐姐需要修補的照片心很痛「下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來，我真的很難過」。

廣告 廣告

陳女的一名朋友19日凌晨在Dcard中發布貼文表示，陳女被酒駕高速撞擊當場死亡，現在到處都是有關她的新聞，一看到車禍畫面馬上就認出陳女，「因為她身上那件衣服是我送給她的，我還是不相信她會發生這種事，直到我一直聯繫不上她，看到新聞中她男友的身影及她的姓氏、年齡，我才慢慢確定是她…很難想像她當時是多麼痛苦，半身被撞的沒有一處是完整的，她是多麼怕痛的人呀…我真的好心疼她」。

原PO透露，陳女一天打2份工是為了減輕生活負擔，上次見面還在分享未來的生活規劃，她想跟男友一樣考職業駕照，這樣就不用一天打2份工，結果卻因為酒駕斷送本該屬於她的幸福人生。原PO前陣子很喜歡下廚，陳女也很捧場，每道菜都會吃完，「我知道她最近生活較不易，需要打兩份工，所以我有跟她約定好，只要想吃我煮的飯，我這邊永遠會為她準備一副碗筷，可現在我再也見不到她期待吃我煮的飯時，那個開心的樣子了」。

原PO接著說，兩人的朋友不多，每次要見面都非常好揪，只要一通電話就能出現在對方面前，「但現在不論我打多少的電話，電話那頭永遠是無人接聽，我再也聽不到她的聲音，也見不到她了，這種痛就像心裡插著一把刀，我已經快承受不住了…現在只能以文字訴說我的思念及痛苦」。

原PO坦言，事發至今還是無法接受，這是第一次遇到身邊好友離世，感到非常難受，「腦海中全部都是她的身影，每到深夜就輾轉難眠，這三天加起來甚至睡不到5小時，她對我來說很重要，上一次見面我們還在感慨時間過的很快，從第一份工作認識到現在快6年了，但她卻永遠停留在2025年了」。

肇事駕駛陳男酒測值高達0.97毫克，檢方訊後依公共危險、酒駕致死等罪嫌偵辦，向台南地方法院聲請羈押，16日晚間裁定羈押禁見。另外，事故發生後，台南市政府環保局表示，陳女雖然並非環保局編制的清潔隊員，但在清運公務中發生意外，會比照公教人員「因公致死」免予殯葬相關費用，同時將爭取放寬慰問金發放資格。



回到原文

更多鏡報報導

台積電AZ廠出差！人夫工程師「外遇當地女同事」甜喊：變肉食動物吃掉妳

余天才認罹癌！李亞萍露面爆罹患「失智症」 忘記家人過世半夜痛哭

滾床到一半「啪一聲」斷了！下體慘變茄子 醫：延誤恐陽痿