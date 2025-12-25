女清潔員遭酒駕撞死 廿五日告別式環保局致哀承諾從優濟助

南市府環保局廿五日現身告別式致哀，承諾將比照正式環保局員工爭取濟助。(讀者提供)

記者林怡孜、王勗／台南報導

年僅廿三歲的陳姓女清潔員前於執行垃圾清運勤務時，遭酒駕的鄭姓男子從後方攔腰撞上當場死亡。陳女家屬於廿五日聖誕節辦理告別式，親友到場齊聚送別，難忍哀慟。南市府環保局長許仁澤也親率人員到場致哀，承諾爭取救濟。而家屬迄今仍不敢讓高齡的奶奶知道孫女死訊，期盼未來司法能還陳女公道。

告別式現場以粉色系佈置，簡潔溫暖，如同陳女生前給人的印象。陳女靈堂背板寫著「最美麗的天使」，並留下「你在人生最厚重的年華離去，像一枝未竟的花，在風中飄零……」等文字，年僅二十三歲的生命停格在酒駕禍事，是家屬最沉痛的心情、令人不捨。

廣告 廣告

事發經過十日，陳女父母提起女兒仍難掩哀傷、頻頻拭淚。陳父表示，至今仍不敢將噩耗告知最疼孫女的高齡奶奶，擔心老人家難以承受。同時也控訴肇事者鄭傳吉目前仍被羈押，其家屬至今未曾出面致意。陳女男友現場送別低調陪伴家屬，私下也與家人承諾會代替陳女照顧父母。

南市府環保局長許仁澤廿五日上午也親率環保局人員現身致哀，送陳女最後一程。許仁澤強調，陳女雖是委外清潔公司員工，但環保局仍將其視為自己家人，對於陳女遭遇十分不捨，後續希望能比照正式環保局員工，將努力為其爭取一五０萬元濟助金，喪葬費用部分，市長黃偉哲也指示環保局給予協助。

這起酒駕事故奪走一條年輕生命，也讓一個家庭破碎。告別式上，親友含淚道別，盼她一路好走，留下的，只有無盡思念與不捨。