女清潔員遭酒駕撞死！5修復師補大體 妹慟「下身僅皮撐著」：心真的很痛

社會中心／施郁韻報導

檢方相驗後，初步認定死者因車輛撞擊導致下半身粉碎性骨折並引發多重外傷死亡。（圖／翻攝畫面）

台南安平區16日上午發生死亡車禍，年僅23歲的清潔女員工在執勤時慘遭高速追撞，48歲鄭姓男子駕駛賓士車肇事，竟是當地知名的鹽酥鴨店老闆。死者妹妹在社群悲痛發文「看到我姊姊需要縫補的照片時，心真的很痛」，舅舅也淚崩透露，姪女下半身粉碎，需要動用5個修復師修補大體。

警方調查，16日上午8時許，48歲鄭姓男子在安平區慶平路酒後駕駛賓士自小客車追撞一輛正在執行垃圾收運作業的垃圾車，車輛撞擊力道強大，23歲陳姓女清潔員當場傷重不治。清潔車駕駛是陳女男友，目擊奪命瞬間放聲痛哭，家屬趕到現場哭斷腸。

廣告 廣告

鄭男酒測值高達0.95，為當地知名的鹽酥鴨店老闆。（圖／翻攝畫面）

警方到場後對鄭男進行酒測，酒測值高達0.95，明顯超出法定標準。檢方相驗後初步認定死者因車輛撞擊導致下半身粉碎性骨折並引發多重外傷死亡。

死者妹妹17日晚間在社群平台Threads悲痛發文，「今天親眼看到我姊姊需要縫補的照片時，心真的很痛，下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來。」

「我真的很難過，那個人真的真的非常惡劣…」，死者妹妹表示，不過非常感謝修復師們沒日沒夜趕工，「能做到這樣已經很好了，真的非常感謝您們。」

死者舅舅得知噩耗時無法接受，在貼文下方留言，透露當下看到大，崩潰狂掉眼淚，痛罵酒駕王X蛋，「她整個下半身都粉碎掉了！為了又修補大體，我們需要動用五位大體修復師」。



三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

老翁倒垃圾遭毒駕撞死！捨身出手救警衛下身骨折 女兒悲慟：狂喊痛救我

老闆酒駕撞死23歲清潔員！網全怒洗版 鹽酥鴨店臉書、IG遭灌爆急關閉

知名手搖飲加盟主爆虐狗片流出！柯基遭痛打閃躲 議員出手、網怒灌1星

台中男頸15cm刀傷噴血撞店橫死！高大成推測「要跑路」：車上留破案線索

