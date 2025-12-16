女清潔員遭酒駕男撞死！男友目睹過程「救不了」崩潰

台南知名香酥鴨「扒扒鴨」老闆，酒駕撞死女清潔員。（圖／東森新聞）





台南市安平區今（16）日上午發生酒駕撞死女清潔員的事故，死者男友就是該輛垃圾車駕駛，陳女也是由他引介入行，他在駕駛座親眼看到女友在眼前被撞，情緒十分崩潰。

事發在今天早上，陳姓女清潔員值勤時，剛走向垃圾車斗，轉身不到2秒，就被一台賓士轎車高速從後方撞上，被活活夾死在兩車之間，賓士轎車的引擎蓋甚至還有陳女的血跡。

陳女的男友是這台垃圾車駕駛，目睹撞擊瞬間急忙跳下車，瘋狂拍打賓士車的引擎蓋要駕駛後退，並心急如焚地四處求助。陳女因下半身粉碎性骨折，進而造成多重性外傷慘死。

賓士駕駛受困在車內，意識清醒，他被救出後，警方對他實施酒測，酒測值高達0.95。這名賓士駕駛也被起底，他今年46歲，是安平一間知名香酥鴨店「扒扒鴨」老闆。檢方在他今天下午接受偵訊後，晚間向台南地院聲請羈押獲准。

