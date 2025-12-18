女清潔員遭香酥鴨名店老闆醉撞亡！市府：比照「因公致死」、協助理賠

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

台南市日前發生酒駕奪命事故，一名23歲陳姓女清潔員於清運作業時，遭48歲知名鹽酥鴨店鄭姓負責人酒駕撞擊身亡，年輕生命驟逝，遺體嚴重毀損，5名修復師協助，家屬悲痛欲絕，今（18）日重返事故現場進行招魂儀式，並盼政府在制度與實務面提供更多協助。對此，台南市政府相關單位也出面說明後續協助與補償措施。

台南市日前發生酒駕奪命事故。（圖／翻攝畫面）

回顧案情，12月16日上午8時許，48歲鄭姓男子酒後駕駛賓士車行經清運路段時，撞上正在作業的垃圾車，造成陳姓女清潔員下半身粉碎性骨折並合併多重外傷，當場身亡。檢警調查後，鄭男已遭法院裁定收押。由於陳女遺體受損嚴重，家屬動員5名修復師協助修復，仍難以承受白髮人送黑髮人的巨大打擊。

台南市政府環保局表示，陳女雖非正式編制清潔隊員，但屬於執行清運公務期間發生意外，市府已第一時間向家屬致上最深切慰問，並提供必要協助。環保局指出，已比照公教人員「因公致死」辦理，免除相關殯葬費用，以減輕家屬經濟負擔，並已向環境部法制單位爭取放寬慰問金發放資格。

此外，環保局也將依勞務委外契約與保險機制，協助家屬辦理相關理賠與補償，並督促承包業者依約負責。市府強調，若後續涉及司法程序，將提供必要行政協助與法律資源，確保家屬權益；社會局也將由社工進行訪談評估，並因案件涉及酒駕，提供免費律師法律諮詢與相關支持。

