女清潔員遭「名店老闆」酒駕撞死！許富凱36字火大開轟：要毀多少家庭

娛樂中心／綜合報導

23歲陳姓女清潔員遭酒駕撞死。（圖／翻攝畫面）

台南安平區16日上午發生一起死亡車禍，23歲陳姓女清潔員在執勤時遭酒駕追撞，導致下半身粉碎性骨折不幸身亡。如今金曲歌王許富凱也不忍發聲，透過IG限時動態以黑底白字寫下36字：「喝酒不開車，開車不喝酒，這兩行文字到底有多難理解，酒駕到底要毀了多少家庭。」道出受害者家屬與社會大眾的憤怒與不捨。

許富凱震怒發聲。（圖／翻攝自許富凱IG）

回顧這起死亡車禍，陳姓女清潔員16日上午8時許正在執行垃圾收運作業，突然間被一輛高速行駛的賓士車追撞，強大撞擊力道使陳女當場傷重不治。而48歲鄭姓肇事駕駛酒精濃度則高達每公升0.95毫克，超過公共危險罪法定值近3倍，隨後鄭男也被起底是台南知名香酥鴨店「扒扒鴨」老闆。

48歲鄭姓肇事駕駛遭起底。（圖／翻攝自臉書）

令外界憤怒的是，事發當下鄭男第一時間竟辯稱自己沒有開車，還謊稱有找代駕，製作筆錄時甚至一度在拘留室呼呼大睡。死者妹妹隨後也在社群發文，表達對姊姊離世的悲痛與震驚，心碎喊：「我和我姊姊最後講話的機會都沒有了，我沒有姊姊了」，令外界痛心不捨。

