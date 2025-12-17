即時中心／林韋慈報導

台南市安平區昨（16）日清晨發生一起重大酒駕奪命事故，一名經營鹽酥鴨店的48歲鄭姓男子酒後駕車，直接撞上正在車尾的垃圾車隨車人員，造成23歲陳姓女清潔員不幸身亡，事件曝光後引發社會高度關注。民進黨台南市議員林依婷昨（16）日晚間發聲指出，安平區垃圾清運為委外經營，罹難的陳女並非環保局正式員工，她已於昨日中午聯繫清潔公司，並請家屬與她聯絡，後續將協助相關事宜。





陳女舅舅也在隨後回覆指出，「我們不會輕易放過那位鄭姓駕駛」，表示姪女因撞擊導致下半身嚴重毀損，家屬在處理後事時情緒相當崩潰，並透露為了要修補大體，需要動用到五位大體修復師，痛斥「酒駕這東西真是一個王八蛋」，也在臉書上留言表示「希望看到酒駕的懲罰」。陳女的妹妹則在Threads發文，表示難以接受姊姊突然離世，並批肇事者事後仍因酒醉呼呼大睡，家屬卻必須承受巨大傷痛與善後壓力。發文一出引來許多網友安慰，日前因基隆毒駕使老翁致死的受害者家屬也留言聲援，「我們一起呼籲政府針對毒駕酒駕修法！希望這些人都能得到重罰。」

廣告 廣告

據了解，陳女努力工作賺錢，甚至兼差兩份工，平日清晨6點上班至中午，下班後仍到茶飲店打工至晚間9點，也有許多民眾錯愕事故發生，表示倒垃圾時遇見陳女總是笑臉迎人，待人親切，不敢相信一夕之間發生如此噩耗。

據當天安平區酒吧店員透露，鄭男案發前曾進店消費，當時已明顯酒醉，店員離開前曾詢問是否需要協助叫車或代駕，但鄭男未回應即與友人離去。事後網友也抵制鄭男開設的鹽酥鴨店，甚至有網友意外發現，鄭男在事故後於租屋平台刊登出售南科園區附近透天厝的資訊，質疑是否欲脫產躲過肇事賠償責任，發文呼籲「老闆準備賣房子了，拜託台南人不要跟他買，讓法院強制執行賠償給被害者家屬」。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：快新聞／女清潔員遺體需5名修復師修復 家屬怒：希望看到酒駕的懲罰

更多民視新聞報導

卓揆不副署只是手煞車 鍾佳濱曝化解憲政僵局「2解方」

高虹安又有事！法院認證博士論文「八成抄襲」 判決出爐

高虹安涉貪改判無罪明復職 陳柏惟批法官：不知人間疾苦

