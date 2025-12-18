女清潔員「幾乎全碎」 殯葬業者表揭15小時修復的過程

台南市安平區16日發生酒駕死亡車禍。（圖／東森新聞）





台南市安平區16日發生酒駕死亡車禍，一輛垃圾車在執勤期間，遭48歲鄭姓男子酒後駕駛賓士車高速追撞，造成站在車後方作業的23歲陳姓女清運員傷重不治。今（18）日上午，陳女家屬返回事故現場進行招魂儀式，殯葬業者也對外說明當時遺體修復的過程。

殯葬業者表示，陳女因遭高速追撞，下半身骨頭幾近粉碎，修復難度極高。為盡量保持遺體完整，事發當下除出動吊車緩慢移開肇事車輛外，因部分遺體組織沾黏於垃圾車上，也請消防局協助使用切割設備，將垃圾車分割處理。

廣告 廣告

業者指出，為讓陳女能以較完整的樣貌與家人告別，特別安排5名大體修復師，並加上多名支援人員，共10餘人投入修復工作。

過程中也請家屬提供陳女生前照片，依其平時妝容進行修復與整理；其中最困難的部分，是在骨頭嚴重粉碎的情況下，進行骨骼接合與重建，整體修復作業歷時約15小時才完成，家屬對成果表示接受與感謝。

殯葬業者也提到，事發後陳女男友情緒相當自責，認為自己平時應該多關心女友。業者則安慰對方，表示當前最重要的是協助陳女安穩走完最後一程。業者指出，家屬對此相當理性，並未將責任歸咎於陳女男友介紹工作一事。

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

23歲清潔員清寒身世曝！一天兩份工 遭撞死恐難領補償金

酒駕男追撞垃圾車 23歲女清潔員夾兩車間慘死

清潔員遭酒駕撞死 舅舅見遺體崩潰：需動用5大體修復師

