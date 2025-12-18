女清潔員「連10擲嘸筊」冤死怨氣重 他籲肇事者靈堂前下跪：恐死於非命

記者林昱孜／台南報導

女清潔員家屬18日上午重回現場招魂，連續擲10筊未果，殯葬業者透露陳女枉死冤氣重所致。（圖／記者林昱孜攝影）

台南一名23歲陳姓女清潔員命喪酒駕男鄭傳吉輪下，家屬、男友今（18）日重回現場招魂，但卻連擲10筊都未獲回應，殯葬業者透露，陳女冤氣重才會第一輪「擲嘸筊」，直至胞妹允諾會代替她照顧爸媽，才連續獲得3聖筊。民俗專家廖大乙說，肇事者最好到靈堂下跪，誠心祈求死者原諒，否則將死於非命。

鄭傳吉酒駕撞死女清潔員，第一時間還鬼扯「車不是我開的」。（圖／翻攝畫面）

16日上午8時許，陳姓女清潔員正在進行收運作業，走向後方作業區時，突然鄭傳吉駕駛的賓士車高速撞擊，整個人遭夾困兩車中間，當場死亡。清潔車駕駛是陳女男友，目擊奪命瞬間放聲痛哭，家屬趕到見到原本好好的一個人，被撞到下半身全碎哭斷腸，哭聲讓在場所有人揪心。

香酥鴨名店老闆鄭傳吉酒駕撞死人，檢方聲請羈押獲准。（圖／翻攝自臉書）

陳女男友、家屬今（18)日上午，重回傷心地招魂，聲聲呼喚陳女，3名道士唸經引魂，男友、胞妹卻連擲10筊未獲得回應。道士請來長輩站一旁協助，向陳女表示，已赦免其未盡孝道之罪，胞妹同時承諾會照顧好父母，第二輪擲筊才連續3聖筊，完成招魂儀式，將魂魄從現場引回殯儀館。

殯葬業者張然鑫表示，陳女屬於冤死，再加上白髮人送黑髮人，父母、奶奶都還在，等於未能盡孝，通常招魂都會不太順利，因為突然擁有的一切，突然都沒了，心懷不甘、懷有怨氣，才會一連10「擲嘸筊」。

廖大乙呼籲肇事者儘速到死者靈堂前道歉取得原諒，否則恐死於非命。（圖／廖大乙提供）

「難怪沒有筊，因為死得很冤枉」，民俗專家廖大乙表示，人有三魂，忽然被撞「生魂」滅，剩下靈魂和覺魂，根本反應不過來，就變成冤魂。肇事者應該要到靈堂前下跪，直至取得死者原諒為止，否則將會會命運坎坷、諸事不順，甚至會死於非命。

